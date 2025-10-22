37 perce
Bács-Kiskunban is érezni lehetett a földrengést, kiderült, mik a legjobban fizető szakmák
Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy felújítják az egyik legforgalmasabb vasútvonalat, a szerda hajnali földrengésről, és arról, hogy teljes kiszáradás fenyegeti a Kolon-tavat.
„Ez nagyon durva volt, kiugrottam az ágyból" – Bács-Kiskunt is megrázta a 4,1 erősségű földrengés
Szerda hajnalban többen is riadtan tapasztalták, hogy ismét megmozdult a föld. Csongrád térségében 4,1-es magnitúdójú rengést mértek. De nemcsak Csongrádon, hanem több környező településen is érezni lehetett. A szakemberek szerint a mostani földmozgást utórengések követhetik.
Véget érhetnek az éjszakai gyorsulások, forgalomlassító burkolatot kap a Kiskörút
Kecskeméten folyamatosak az útfejlesztések. Jelenleg már zajlik a Kiskörút fejlesztésének előkészülete is. A részletekről, a kezdési időpontról Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester a Rádió 1 Gong Téma műsorában nyújtott tájékoztatást.
Ennyit keresnek most a magyarok: megmutatjuk a legjobban fizető szakmákat a KSH szerint
Tovább folytatódott a béremelkedés hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 683 300 forint volt. Bács-Kiskun vármegyében is nőttek a fizetések, de ez elmarad az országos átlagemelkedéstől. Mutatjuk a friss adatokat.
Korszerűsítik hazánk egyik legforgalmasabb vasútvonalát, Bács-Kiskun sokat profitál belőle
Két ütemben, összesen 283 milliárd forintból újítanák fel a Kőbánya–Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalat. A 85 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése során villamosítanák a pályát, 24 állomást építenének át az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt feltételes közbeszerzés szerint – írta meg a magyarepítok.hu.
Baromfitartók, figyelem! Járványügyi szigorításokat rendeltek el Bács-Kiskunban
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal új kötelező intézkedéseket vezetett be egyes vármegyékben, köztük Bács-Kiskunban is. A cél a madárinfluenza terjedésének megelőzése.
„Felgyújtalak, ha nem adsz pénzt!” – évekig fenyegette és zsarolta nagyapját egy halasi drogos
Évek óta félelemben tartotta a nagyapját egy kiskunhalasi férfi. A Kiskunhalasi Járási Ügyészség zsarolás miatt vádat emelt a férfival szemben.
Teljes kiszáradás fenyegeti a Kolon-tavat, drámai állapotokról számolt be a Kiskunsági Nemzeti Park
A Kiskunság egyik legfontosabb vizes élőhelye ma súlyos válságban van. A Kolon-tó kiszáradása olyan mértékű, amilyenre az elmúlt fél évszázadban nem volt példa. A tó nagy része teljesen vízmentessé vált, és a korábbi vizes élőhelyek egy része is mára eltűnt. Van remény?
Meddőséget okozhat ez a hétköznapinak látszó termék, azonnal vigye vissza a boltba!
Az Európai Unió riasztási rendszere figyelmeztette a hatóságokat egy egészségkárosító anyagot tartalmazó termékre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a tányéralátétekből ftalát szabadulhat fel, ami veszélyes lehet az emberi szervezetre.
Egy kecskeméti utca mindkét végére behajtani tilos tábla került, ez nekünk is feladta a leckét
Kecskeméten a Zrínyi utca mindkét felén egy behajtani tilos tábla virít, amit sokan nagy felháborodással fogadtak. Jogos lehet a kérdés, hogy honnan lehet megközelíteni az utcát, hiszen mindkét bejáratán tilos bemenni autóval. Mutatjuk.
Titokzatos macis tábla tartotta lázban a vonatozókat – sokan nem tudták mire vélni
Egy különleges kis jel keltette fel az emberek figyelmét a vonaton ülve. A közösségi oldalon tanakodtak az utazók, hogy mit jelenthet a vonaton látható kis játékmaci jel, az átlagnál kisebb ülés felett. Többen nagyon érdekes választ adtak a kérdésre.
Újabb esküvő a Házasság első látásra műsorában, visszatérhet egy régi kecskeméti szereplő is
Fordulatokban nem volt hiány a TV2 népszerű párkereső műsorának legutóbbi részében. A Házasság első látásra szereplői ezúttal közös utazásra indultak, ahol nemcsak saját párjukat, hanem egymást is jobban megismerhették. A kedd esti epizód végén azonban egy váratlan csavar is borzolta a kedélyeket.
Kecskemét összefogott a mellrák ellen, megható sétán üzentek a gyógyulás reményéről
Nagyon fontos, hogy egy ilyen súlyos betegségben senki se maradjon egyedül. A Mellműtöttek Egyesülete Kecskemét a mellrákban szenvedőknek segít nap mint nap, hogy legyen kihez fordulnia a betegeknek.
Új magyar sikersztori az agráriumban: tarol a Téli Parázs sütőtök
Rájöttek ennek a finomságnak a valódi értékére. A sütőtök termesztése nagyot ugrott 2024-hez képest. Úgy tűnik, a termelők rájöttek, hogy mekkora kincs mind nekik, mind a vásárlóknak, hiszen nagyon egészséges és a termesztése szinte kockázatmentes.
A kecskeméti Cserényi Gyula lehet a következő magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson
A jövőben várhatóan újabb kutatóűrhajóst köszönthet Magyarország Kapu Tibor óriási sikere után. A kecskeméti Cserényi Gyula már a korábbi Axiom Mission 4 küldetésben megkapta a megfelelő kiképzést, így már csak az utazásra vár az űrhajós – hangzott el az M1 Híradójában.
