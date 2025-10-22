október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez történt szerdán

1 órája

Bács-Kiskunban is érezni lehetett a földrengést, kiderült, mik a legjobban fizető szakmák

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy felújítják az egyik legforgalmasabb vasútvonalat, a szerda hajnali földrengésről, és arról, hogy teljes kiszáradás fenyegeti a Kolon-tavat.

Nagy Mária Lilla

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy évekig fenyegette és zsarolta nagyapját egy halasi drogos, kiderült mennyit keresnek a magyarok, illetve arról, hogy Bács-Kiskunban is érezni lehetett a földrengést.

földrengés
Földrengés történt szerda hajnalban
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

„Ez nagyon durva volt, kiugrottam az ágyból" – Bács-Kiskunt is megrázta a 4,1 erősségű földrengés

Szerda hajnalban többen is riadtan tapasztalták, hogy ismét megmozdult a föld. Csongrád térségében 4,1-es magnitúdójú rengést mértek. De nemcsak Csongrádon, hanem több környező településen is érezni lehetett. A szakemberek szerint a mostani földmozgást utórengések követhetik.

Véget érhetnek az éjszakai gyorsulások, forgalomlassító burkolatot kap a Kiskörút

Kecskeméten folyamatosak az útfejlesztések. Jelenleg már zajlik a Kiskörút fejlesztésének előkészülete is. A részletekről, a kezdési időpontról Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester a Rádió 1 Gong Téma műsorában nyújtott tájékoztatást.

Ennyit keresnek most a magyarok: megmutatjuk a legjobban fizető szakmákat a KSH szerint

Tovább folytatódott a béremelkedés hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 683 300 forint volt. Bács-Kiskun vármegyében is nőttek a fizetések, de ez elmarad az országos átlagemelkedéstől. Mutatjuk a friss adatokat.

Korszerűsítik hazánk egyik legforgalmasabb vasútvonalát, Bács-Kiskun sokat profitál belőle

Két ütemben, összesen 283 milliárd forintból újítanák fel a Kőbánya–Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalat. A 85 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése során villamosítanák a pályát, 24 állomást építenének át az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt feltételes közbeszerzés szerint – írta meg a magyarepítok.hu.

Baromfitartók, figyelem! Járványügyi szigorításokat rendeltek el Bács-Kiskunban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal új kötelező intézkedéseket vezetett be egyes vármegyékben, köztük Bács-Kiskunban is. A cél a madárinfluenza terjedésének megelőzése.

 „Felgyújtalak, ha nem adsz pénzt!” – évekig fenyegette és zsarolta nagyapját egy halasi drogos

Évek óta félelemben tartotta a nagyapját egy kiskunhalasi férfi. A Kiskunhalasi Járási Ügyészség zsarolás miatt vádat emelt a férfival szemben.

Teljes kiszáradás fenyegeti a Kolon-tavat, drámai állapotokról számolt be a Kiskunsági Nemzeti Park

A Kiskunság egyik legfontosabb vizes élőhelye ma súlyos válságban van. A Kolon-tó kiszáradása olyan mértékű, amilyenre az elmúlt fél évszázadban nem volt példa. A tó nagy része teljesen vízmentessé vált, és a korábbi vizes élőhelyek egy része is mára eltűnt. Van remény?

Meddőséget okozhat ez a hétköznapinak látszó termék, azonnal vigye vissza a boltba!

Az Európai Unió riasztási rendszere figyelmeztette a hatóságokat egy egészségkárosító anyagot tartalmazó termékre. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a tányéralátétekből ftalát szabadulhat fel, ami veszélyes lehet az emberi szervezetre.

Egy kecskeméti utca mindkét végére behajtani tilos tábla került, ez nekünk is feladta a leckét 

Kecskeméten a Zrínyi utca mindkét felén egy behajtani tilos tábla virít, amit sokan nagy felháborodással fogadtak. Jogos lehet a kérdés, hogy honnan lehet megközelíteni az utcát, hiszen mindkét bejáratán tilos bemenni autóval. Mutatjuk.

Titokzatos macis tábla tartotta lázban a vonatozókat – sokan nem tudták mire vélni

Egy különleges kis jel keltette fel az emberek figyelmét a vonaton ülve. A közösségi oldalon tanakodtak az utazók, hogy mit jelenthet a vonaton látható kis játékmaci jel, az átlagnál kisebb ülés felett. Többen nagyon érdekes választ adtak a kérdésre.

Újabb esküvő a Házasság első látásra műsorában, visszatérhet egy régi kecskeméti szereplő is 

Fordulatokban nem volt hiány a TV2 népszerű párkereső műsorának legutóbbi részében. A Házasság első látásra szereplői ezúttal közös utazásra indultak, ahol nemcsak saját párjukat, hanem egymást is jobban megismerhették. A kedd esti epizód végén azonban egy váratlan csavar is borzolta a kedélyeket.

Kecskemét összefogott a mellrák ellen, megható sétán üzentek a gyógyulás reményéről 

Nagyon fontos, hogy egy ilyen súlyos betegségben senki se maradjon egyedül. A Mellműtöttek Egyesülete Kecskemét a mellrákban szenvedőknek segít nap mint nap, hogy legyen kihez fordulnia a betegeknek.

Új magyar sikersztori az agráriumban: tarol a Téli Parázs sütőtök

Rájöttek ennek a finomságnak a valódi értékére. A sütőtök termesztése nagyot ugrott 2024-hez képest. Úgy tűnik, a termelők rájöttek, hogy mekkora kincs mind nekik, mind a vásárlóknak, hiszen nagyon egészséges és a termesztése szinte kockázatmentes.

A kecskeméti Cserényi Gyula lehet a következő magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson

A jövőben várhatóan újabb kutatóűrhajóst köszönthet Magyarország Kapu Tibor óriási sikere után. A kecskeméti Cserényi Gyula már a korábbi Axiom Mission 4 küldetésben megkapta a megfelelő kiképzést, így már csak az utazásra vár az űrhajós – hangzott el az M1 Híradójában.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu