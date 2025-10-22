Bács-Kiskunban is érezni lehetett a földrengést, kiderült, mik a legjobban fizető szakmák

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy évekig fenyegette és zsarolta nagyapját egy halasi drogos, kiderült mennyit keresnek a magyarok, illetve arról, hogy Bács-Kiskunban is érezni lehetett a földrengést.

Földrengés történt szerda hajnalban

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

„Ez nagyon durva volt, kiugrottam az ágyból" – Bács-Kiskunt is megrázta a 4,1 erősségű földrengés

Szerda hajnalban többen is riadtan tapasztalták, hogy ismét megmozdult a föld. Csongrád térségében 4,1-es magnitúdójú rengést mértek. De nemcsak Csongrádon, hanem több környező településen is érezni lehetett. A szakemberek szerint a mostani földmozgást utórengések követhetik.

Véget érhetnek az éjszakai gyorsulások, forgalomlassító burkolatot kap a Kiskörút

Kecskeméten folyamatosak az útfejlesztések. Jelenleg már zajlik a Kiskörút fejlesztésének előkészülete is. A részletekről, a kezdési időpontról Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester a Rádió 1 Gong Téma műsorában nyújtott tájékoztatást.

Ennyit keresnek most a magyarok: megmutatjuk a legjobban fizető szakmákat a KSH szerint

Tovább folytatódott a béremelkedés hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 683 300 forint volt. Bács-Kiskun vármegyében is nőttek a fizetések, de ez elmarad az országos átlagemelkedéstől. Mutatjuk a friss adatokat.

Korszerűsítik hazánk egyik legforgalmasabb vasútvonalát, Bács-Kiskun sokat profitál belőle

Két ütemben, összesen 283 milliárd forintból újítanák fel a Kőbánya–Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalat. A 85 kilométernyi vasútvonal korszerűsítése során villamosítanák a pályát, 24 állomást építenének át az Építési és Közlekedési Minisztérium által kiírt feltételes közbeszerzés szerint – írta meg a magyarepítok.hu.

Baromfitartók, figyelem! Járványügyi szigorításokat rendeltek el Bács-Kiskunban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal új kötelező intézkedéseket vezetett be egyes vármegyékben, köztük Bács-Kiskunban is. A cél a madárinfluenza terjedésének megelőzése.