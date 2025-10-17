október 17., péntek

Drive-ot nyit a népszerű kecskeméti étterem! – fotók, videó

Címkék#önkiszolgáló étterem#FinoMeat ' s Drive#gyorsétteremlánc#Kecskemét

Jó hírt osztott meg az ismert étterem közösségi-oldalán. Hamarosan megnyit a FinoMeat's Drive Kecskeméten!

Kovács Alexandra

A kecskeméti FinoMeat's étterem idén májusban jelentette be, hogy fennállásának eddigi legnagyobb projektjébe vág bele. Felépítik a FinoMeat's Drive-ot.

FinoMeat's Drive nyílik Kecskeméten
Hamarosan nyit a FinoMeat's Drive!
Forrás: FinoMeat's Facebook-oldala

„A Finomeat's Drive egy olyan minőségben egyedülálló autós kiszolgáló étterem lesz, amelyet eddig csak a nagy külföldi gyorsétteremláncok tudtak birtokolni és üzemeltetni, és ahol elképzeléseink szerint a gépjárművel érkező vendégeink saját autójuk kényelméből, szó szerint 1-2 perc várakozási idővel tudják rendeléseiket kézhez kapni – írta korábban az étterem közösségi oldalán.

FinoMeat's Drive nyílik Kecskeméten
Néhány perc várakozási idővel tudják kézhez kapni rendelésüket a vendégek
Forrás: FinoMeat's Facebook-oldala

Mikor nyit a FinoMeat's Drive?

Az étterem pénteken videót tett közzé Facebook-oldalán, ahol megmutatták, hogy áll jelenleg az építkezés. Mint írták, a nyitás novemberben lesz, pontos dátumot azonban nem közöltek.

A videón látottak alapján az épület szinte teljesen elkészült, a tető megépült, már csak az oldalfalak hiányoznak. A pontos helyszínt még nem tették közzé, de a felvételek alapján a Békéscsabai út és a Szent István király körút találkozásánál, a körforgalom mellett kapott helyet a Drive étterem.

Kecskeméten hamarosan új Drive, Kiskunhalason McDonald's várja a vendégeket

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtökön exkluzív felvételeket készítettünk az új kiskunhalasi McDonald's-ban. A modern, digitális szolgáltatásokat kínáló, környezettudatos és családbarát Drive egység nemcsak egy új gasztronómiai élményt hoz a térségbe, hanem várhatóan 70 új munkahelyet is teremt a helyiek számára. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

