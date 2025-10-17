Drive-ot nyit a népszerű kecskeméti étterem! – fotók, videó

A kecskeméti FinoMeat's étterem idén májusban jelentette be, hogy fennállásának eddigi legnagyobb projektjébe vág bele. Felépítik a FinoMeat's Drive-ot.

Hamarosan nyit a FinoMeat's Drive!

Forrás: FinoMeat's Facebook-oldala

„A Finomeat's Drive egy olyan minőségben egyedülálló autós kiszolgáló étterem lesz, amelyet eddig csak a nagy külföldi gyorsétteremláncok tudtak birtokolni és üzemeltetni, és ahol elképzeléseink szerint a gépjárművel érkező vendégeink saját autójuk kényelméből, szó szerint 1-2 perc várakozási idővel tudják rendeléseiket kézhez kapni – írta korábban az étterem közösségi oldalán.

Néhány perc várakozási idővel tudják kézhez kapni rendelésüket a vendégek

Forrás: FinoMeat's Facebook-oldala

Mikor nyit a FinoMeat's Drive?

Az étterem pénteken videót tett közzé Facebook-oldalán, ahol megmutatták, hogy áll jelenleg az építkezés. Mint írták, a nyitás novemberben lesz, pontos dátumot azonban nem közöltek.

A videón látottak alapján az épület szinte teljesen elkészült, a tető megépült, már csak az oldalfalak hiányoznak. A pontos helyszínt még nem tették közzé, de a felvételek alapján a Békéscsabai út és a Szent István király körút találkozásánál, a körforgalom mellett kapott helyet a Drive étterem.

Kecskeméten hamarosan új Drive, Kiskunhalason McDonald's várja a vendégeket

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtökön exkluzív felvételeket készítettünk az új kiskunhalasi McDonald's-ban. A modern, digitális szolgáltatásokat kínáló, környezettudatos és családbarát Drive egység nemcsak egy új gasztronómiai élményt hoz a térségbe, hanem várhatóan 70 új munkahelyet is teremt a helyiek számára.