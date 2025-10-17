Drive-ot nyit a népszerű étterem, kalandos játszótér várja a gyerekeket Tőserdőben

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy FinoMeat's Drive nyílik Kecskeméten, megírtuk, hogy kalandos játszótér várja a gyerekeket a Holt-Tisza partján, illetve az egyik legismertebb zöldség jótékony hatásairól is írtunk.

Hamarosan megnyit a FinoMeat's Drive Kecskeméten

Forrás: FinoMeat's Facebook-oldala

FinoMeat's Drive Kecskeméten!

Jó hírt osztott meg az ismert étterem közösségi-oldalán. Hamarosan megnyit a FinoMeat's Drive Kecskeméten!

Tiszta látás, erős immunrendszer, szép bőr – ez a vitaminbomba olcsóbb, mint gondolnád

Ez az egyik legismertebb zöldség, mégis kevesebbet fogyasztunk belőle, mint amennyit érdemes lenne. A sárgarépa sokkal több annál, mint egy levesbetét, nyersen, salátában, köretként is ehetjük, sőt akár süteményhez is használhatjuk.

Saját bűnét akarta eltusolni, hamisan vádolta meg haragosát egy kiskunmajsai férfi

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség vádat emelt egy kiskunmajsai férfival szemben, aki egy lopási ügyben saját felelősségének csökkentése érdekében valótlanul tettestársaként nevezte meg haragosát.

Hamarosan betilthatják a gázkazánokat: drága és nehéz lesz a váltás a szakember szerint

Ambiciózus tervet dolgozott ki az Európai Bizottság. Az a cél, hogy 2040-re megtörténjen az Európai Unióban a gázkazánok kivonása a forgalomból. A javaslat szerint már 2030 után tilos lesz gázkazánt beépíteni az új épületekbe. De vajon készen állunk erre?

Biomasszával és mesterséges intelligenciával építi a jövőt a 30 éves TERMOSTAR

Fontos jubileumot ünnepeltünk október 16-án. 30 évvel ezelőtt ezen a napon alapították meg a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-t. Ami a városi távhőszolgáltatást illeti, 60 évvel ezelőtt eleinte alig több mint 50 leninvárosi család ellátását biztosították, ma viszont már 40 ezernél is több ember fűtéséről és melegvíz-ellátásáról gondoskodik a TERMOSTAR.

Betyárok bőrébe bújhatnak – kalandos játszótér várja a gyerekeket a Holt-Tisza partján

Új családi játszóparkkal gazdagodott a festői szépségű Tőserdő, amit pénteken adtak át. A Betyárvilág játszótér különleges élményeket ígér a gyerekeknek és családjaiknak egyaránt.