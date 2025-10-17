Drive-ot nyit a népszerű étterem, kalandos játszótér várja a gyerekeket Tőserdőben

1 órája
Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy FinoMeat's Drive nyílik Kecskeméten, megírtuk, hogy hamarosan betilthatják a gázkazánokat, illetve videót is mutatunk egy bócsai baleset helyszínéről.
FinoMeat's Drive Kecskeméten!
Jó hírt osztott meg az ismert étterem közösségi-oldalán. Hamarosan megnyit a FinoMeat's Drive Kecskeméten!
Tiszta látás, erős immunrendszer, szép bőr – ez a vitaminbomba olcsóbb, mint gondolnád
Ez az egyik legismertebb zöldség, mégis kevesebbet fogyasztunk belőle, mint amennyit érdemes lenne. A sárgarépa sokkal több annál, mint egy levesbetét, nyersen, salátában, köretként is ehetjük, sőt akár süteményhez is használhatjuk.
Saját bűnét akarta eltusolni, hamisan vádolta meg haragosát egy kiskunmajsai férfi
A Kiskunhalasi Járási Ügyészség vádat emelt egy kiskunmajsai férfival szemben, aki egy lopási ügyben saját felelősségének csökkentése érdekében valótlanul tettestársaként nevezte meg haragosát.
Hamarosan betilthatják a gázkazánokat: drága és nehéz lesz a váltás a szakember szerint
Ambiciózus tervet dolgozott ki az Európai Bizottság. Az a cél, hogy 2040-re megtörténjen az Európai Unióban a gázkazánok kivonása a forgalomból. A javaslat szerint már 2030 után tilos lesz gázkazánt beépíteni az új épületekbe. De vajon készen állunk erre?
Biomasszával és mesterséges intelligenciával építi a jövőt a 30 éves TERMOSTAR
Fontos jubileumot ünnepeltünk október 16-án. 30 évvel ezelőtt ezen a napon alapították meg a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-t. Ami a városi távhőszolgáltatást illeti, 60 évvel ezelőtt eleinte alig több mint 50 leninvárosi család ellátását biztosították, ma viszont már 40 ezernél is több ember fűtéséről és melegvíz-ellátásáról gondoskodik a TERMOSTAR.
Betyárok bőrébe bújhatnak – kalandos játszótér várja a gyerekeket a Holt-Tisza partján
Új családi játszóparkkal gazdagodott a festői szépségű Tőserdő, amit pénteken adtak át. A Betyárvilág játszótér különleges élményeket ígér a gyerekeknek és családjaiknak egyaránt.
Nem jogosult az Otthon Start lakáshitelre? Segítünk, mit tehet ellene
A kedvezményes lakáshitel már rengeteg fiatalt segített a lakásvásárlás útjára lépni. A hiteligénylőknek segítségként összegyűjtöttük az Otthon Start Program felvételének akadályait, és azt is, hogy ezekre milyen megoldások vannak.
Két különlegesség díszíti jövőre Kecsemét főterét
Újabb köztéri művek ékesíthetik a jövőben a hírös város központját. A két új kecskeméti alkotásról Öveges László városi főépítész, valamint Nemcsik Mátyás, a Fejlődő Város Bizottság elnöke számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában. Mint kiderült ez csak a kezdet lehet, továbbiak várhatók.
Katasztrófavédelmis és navos is érintett az 54-es főúti ötös karambolban
Öt gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az 54-es főút 34-es kilométerszelvényénél péntek reggel Bócsánál.
