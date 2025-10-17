október 17., péntek

Összefoglaló

1 órája

Drive-ot nyit a népszerű étterem, kalandos játszótér várja a gyerekeket Tőserdőben

Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy FinoMeat's Drive nyílik Kecskeméten, megírtuk, hogy hamarosan betilthatják a gázkazánokat, illetve videót is mutatunk egy bócsai baleset helyszínéről.

Kovács Nóra

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy FinoMeat's Drive nyílik Kecskeméten, megírtuk, hogy kalandos játszótér várja a gyerekeket a Holt-Tisza partján, illetve az egyik legismertebb zöldség jótékony hatásairól is írtunk.

FinoMeat's Drive étterem nyílik Kecskeméten
Hamarosan megnyit a FinoMeat's Drive Kecskeméten
Forrás: FinoMeat's Facebook-oldala

FinoMeat's Drive Kecskeméten!

Jó hírt osztott meg az ismert étterem közösségi-oldalán. Hamarosan megnyit a FinoMeat's Drive Kecskeméten!

Tiszta látás, erős immunrendszer, szép bőr – ez a vitaminbomba olcsóbb, mint gondolnád

Ez az egyik legismertebb zöldség, mégis kevesebbet fogyasztunk belőle, mint amennyit érdemes lenne. A sárgarépa sokkal több annál, mint egy levesbetét, nyersen, salátában, köretként is ehetjük, sőt akár süteményhez is használhatjuk.

Saját bűnét akarta eltusolni, hamisan vádolta meg haragosát egy kiskunmajsai férfi

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség vádat emelt egy kiskunmajsai férfival szemben, aki egy lopási ügyben saját felelősségének csökkentése érdekében valótlanul tettestársaként nevezte meg haragosát.

Hamarosan betilthatják a gázkazánokat: drága és nehéz lesz a váltás a szakember szerint

Ambiciózus tervet dolgozott ki az Európai Bizottság. Az a cél, hogy 2040-re megtörténjen az Európai Unióban a gázkazánok kivonása a forgalomból. A javaslat szerint már 2030 után tilos lesz gázkazánt beépíteni az új épületekbe. De vajon készen állunk erre?

Biomasszával és mesterséges intelligenciával építi a jövőt a 30 éves TERMOSTAR

Fontos jubileumot ünnepeltünk október 16-án. 30 évvel ezelőtt ezen a napon alapították meg a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-t. Ami a városi távhőszolgáltatást illeti, 60 évvel ezelőtt eleinte alig több mint 50 leninvárosi család ellátását biztosították, ma viszont már 40 ezernél is több ember fűtéséről és melegvíz-ellátásáról gondoskodik a TERMOSTAR.

Betyárok bőrébe bújhatnak – kalandos játszótér várja a gyerekeket a Holt-Tisza partján

Új családi játszóparkkal gazdagodott a festői szépségű Tőserdő, amit pénteken adtak át. A Betyárvilág játszótér különleges élményeket ígér a gyerekeknek és családjaiknak egyaránt.

Nem jogosult az Otthon Start lakáshitelre? Segítünk, mit tehet ellene

A kedvezményes lakáshitel már rengeteg fiatalt segített a lakásvásárlás útjára lépni. A hiteligénylőknek segítségként összegyűjtöttük az Otthon Start Program felvételének akadályait, és azt is, hogy ezekre milyen megoldások vannak.

Két különlegesség díszíti jövőre Kecsemét főterét

Újabb köztéri művek ékesíthetik a jövőben a hírös város központját. A két új kecskeméti alkotásról Öveges László városi főépítész, valamint Nemcsik Mátyás, a Fejlődő Város Bizottság elnöke számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában. Mint kiderült ez csak a kezdet lehet, továbbiak várhatók.

Katasztrófavédelmis és navos is érintett az 54-es főúti ötös karambolban

Öt gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az 54-es főút 34-es kilométerszelvényénél péntek reggel Bócsánál

