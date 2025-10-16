2 órája
Óvintézkedések léptek életbe a bajai kórházban, ezekre kell figyelni
A felső légúti megbetegedések emelkedő száma miatt a Bajai Szent Rókus Kórház területén október 16-tól óvintézkedéseket vezettek be.
A bajai kórház tájékoztatása szerint javasolt, hogy a kórházba érkező betegek és látogatók légúti panasz esetén az intézmény épületein belül viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot. A maszkviselés 6 éven aluli gyermekre nem vonatkozik. A kórház épületébe, fekvőbeteg osztályra történő belépéskor alkoholos kézfertőtlenítés végzése szükséges. A Kórházhigiénés Osztály közleményében azt kéri, hogy látogatás során a betegnél egyszerre legfeljebb két látogató tartózkodjon a kórteremben.
