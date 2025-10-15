október 15., szerda

A félegyházi Mezgé húsipari tanüzeme új eszközökkel gyarapodott – fotók

Szerdán ünnepélyes keretek között adták át a Déli Agrárszakképzési Centrum és a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium legújabb húsipari eszközeit az intézmény tanüzemében. A félegyházi Mezgében megvalósult beruházás jelentős mértékben hozzájárul az oktatás színvonalának emeléséhez, a géppark modernizálásához és a gyakorlati képzés fejlesztéséhez.

Vajda Piroska

Rózsa Pál, az iskola igazgatója a rendezvényen bemutatta az intézmény szakmai munkáját. Mint elmondta, a félegyházi Mezgé tisztán agrárprofilú iskola, ahol a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmák oktatása folyik. Az idei tanévet 487 diák kezdte meg nappali tagozaton, köztük 160 új beiratkozóval. A kollégiumban 180 tanuló lakik, míg a felnőttképzésben 301 fő vesz részt.

Jelentős fejlesztések a kiskunfélegyházi Mezgében
Rózsa Pál, az iskola igazgatója elmondta, a félegyházi Mezgé tisztán agrárprofilú iskola, ahol a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmák oktatása folyik
Fotó: Vajda Piroska

Arról is beszámolt, hogy az elmúlt három év során az iskola tanulói 15 dobogós helyezést értek el országos szakmai versenyeken, további 15 diák pedig mentesült a szakmai vizsga alól.

Rózsa Pál hangsúlyozta: az intézmény a „Termőföldtől az asztalig” elvet valósítja meg: a 211 hektáros tangazdaságukban növénytermesztés és állattenyésztés zajlik – köztük 4 patkós minősítésű lovarda, 30 kocás sertéstelep, juhnyáj, őshonos és húscélú szarvasmarha-állomány szolgálja az oktatást. A kertészet terményeit a zöldség-gyümölcs-feldolgozó tanműhelyben dolgozzák fel, a saját takarmánnyal hizlalt állatokat pedig a húsipari tanüzemben dolgozzák fel a hentestanulók.

A tanüzemek termékeit a városközpontban található mintaboltban értékesítik, ahol a napi árbevétel megközelíti a 300 ezer forintot. Az iskola 2024-es működési árbevétele elérte a 220 millió forintot.

Több mint félmilliárdos fejlesztés valósult meg a félegyházi Mezgében

Az igazgató elmondta, a Széchenyi 2020 Program keretében, az Európai Unió, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, valamint a magyar költségvetés társfinanszírozásával több mint 500 millió forint értékben valósult meg fejlesztés az iskolában.

A beruházás részeként a következő eszközökkel gazdagodott az intézmény:

  • A növénytermesztés gépesítéséhez talajművelő gépeket, tárcsát, hengert, kombinátort, bálaszállító pótkocsit, bálabontót, bálacsomagolót, univerzális minirakodót és szippantós kocsit vásároltak. 
  • Az állattenyésztés modernizálása precíziós sertéstelep, korszerű takarmánytároló és keverőüzem, automata szellőztető rendszer, modern tartástechnológia, szaporodásbiológiai labor létesítésével valósult meg.
  • A zöldség- és gyümölcsfeldolgozást új vákuumozó és gyümölcslé-gyártó gépsor segíti.
  • A lovarda szénagőzölő berendezéssel és díjlovagló szimulátorral bővült.
  • A tangazdaság agrárdigitalizációs tanterme új informatikai eszközökkel – számítógépek, interaktív tábla, projektor – gyarapodott.

Húsipari tanüzem – a számok tükrében

A húsipari tanüzemben 2024-ben 1382 sertést és 240 szarvasmarhát vágtak le, jelentős részben bérvágás keretében. Az iskola rendelkezik engedéllyel strucc és emu vágására is.

A feldolgozóüzemben tavaly az alábbi termékek készültek:

  • 1714 kg sütőhurka
  • 1020 kg sütőkolbász
  • 876 kg májas
  • 569 kg disznósajt
  • 2418 kg füstölt kolbász
  • 2220 kg zsír
  • továbbá közel 20 km hosszúságú kolbászbél került megtöltésre.

A most beszerzett húsipari eszközök közé tartozik: kábító berendezés, hasító fűrész, kutter, tumbler, tűspác, jégpehelygyártó, főző-füstölő szekrény, érlelőkamra és légfüggöny. Ezek a gépek nemcsak a működést teszik hatékonyabbá és szabályozottabbá, de a termékpaletta bővítését és a minőség javítását is lehetővé teszik – sorolta az igazgató.

A jövő szakembereiért

Szerdai Zsuzsanna, a Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója kiemelte: ez a fejlesztés nemcsak az intézmény számára mérföldkő, hanem országos jelentőséggel bír az agrár- és élelmiszeripari szakképzés területén. A cél egy olyan tanulási környezet kialakítása volt, amely megfelel a 21. század kihívásainak. A korszerű húsüzem lehetőséget ad arra, hogy a diákok a teljes húsfeldolgozási folyamatot megismerjék az előkészítéstől a csomagolásig. Ezzel a fejlesztéssel nemcsak az oktatás színvonala erősödik, hanem a hentes és húskészítmény-készítő szakma megítélése és népszerűsítése a fiatalok körében – hangsúlyozta.  

Hozzátette, a projekt részeként a félegyházi Mezgében 14 bemutatóüzemi foglalkozást tartottak, amelyek az élethosszig tartó tanulást is támogatják, és ösztönzik a felnőttképzésben való részvételt.

Új húsipari eszközöket adtak át a Mezgében

Fotók: Vajda Piroska

Társadalmi és szakmai elismerés

Csányi József polgármester büszkeségét fejezte ki az iskola eredményei kapcsán, és hangsúlyozta, hogy a Mezgé méltó Kiskunfélegyháza mezővárosi rangjához. Az intézmény oktatói kiváló munkát végeznek, amit a diákok országos versenyeken elért eredményeik is alátámasztanak. Az itt végzett diákokból kiváló szakemberek lesznek – hangsúlyozta a városvezető.

Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára szerint az agrárium nemzetünk életének alapja, és a technológia fejlődésével az agrárszakképzésnek is lépést kell tartania. A félegyházi Mezgé ehhez méltó, korszerű oktatási környezetet biztosít. Elmondta, az Agrárminisztérium új alapokra helyezte az agrárképzést: az országban öt agrárszakképzési centrum működik, amelyek összehangoltan, egységesen irányítják a szakmai, infrastrukturális és munkaerő-fejlesztési munkát. Ez jelentős előrelépés az agrárszakképzés hatékonyságában.

