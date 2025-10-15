A félegyházi Mezgé húsipari tanüzeme új eszközökkel gyarapodott – fotók

Rózsa Pál, az iskola igazgatója a rendezvényen bemutatta az intézmény szakmai munkáját. Mint elmondta, a félegyházi Mezgé tisztán agrárprofilú iskola, ahol a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmák oktatása folyik. Az idei tanévet 487 diák kezdte meg nappali tagozaton, köztük 160 új beiratkozóval. A kollégiumban 180 tanuló lakik, míg a felnőttképzésben 301 fő vesz részt.

Fotó: Vajda Piroska

Arról is beszámolt, hogy az elmúlt három év során az iskola tanulói 15 dobogós helyezést értek el országos szakmai versenyeken, további 15 diák pedig mentesült a szakmai vizsga alól.

Rózsa Pál hangsúlyozta: az intézmény a „Termőföldtől az asztalig” elvet valósítja meg: a 211 hektáros tangazdaságukban növénytermesztés és állattenyésztés zajlik – köztük 4 patkós minősítésű lovarda, 30 kocás sertéstelep, juhnyáj, őshonos és húscélú szarvasmarha-állomány szolgálja az oktatást. A kertészet terményeit a zöldség-gyümölcs-feldolgozó tanműhelyben dolgozzák fel, a saját takarmánnyal hizlalt állatokat pedig a húsipari tanüzemben dolgozzák fel a hentestanulók.

A tanüzemek termékeit a városközpontban található mintaboltban értékesítik, ahol a napi árbevétel megközelíti a 300 ezer forintot. Az iskola 2024-es működési árbevétele elérte a 220 millió forintot.

Több mint félmilliárdos fejlesztés valósult meg a félegyházi Mezgében

Az igazgató elmondta, a Széchenyi 2020 Program keretében, az Európai Unió, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, valamint a magyar költségvetés társfinanszírozásával több mint 500 millió forint értékben valósult meg fejlesztés az iskolában.

A beruházás részeként a következő eszközökkel gazdagodott az intézmény:

A növénytermesztés gépesítéséhez talajművelő gépeket, tárcsát, hengert, kombinátort, bálaszállító pótkocsit, bálabontót, bálacsomagolót, univerzális minirakodót és szippantós kocsit vásároltak.

Az állattenyésztés modernizálása precíziós sertéstelep, korszerű takarmánytároló és keverőüzem, automata szellőztető rendszer, modern tartástechnológia, szaporodásbiológiai labor létesítésével valósult meg.

A zöldség- és gyümölcsfeldolgozást új vákuumozó és gyümölcslé-gyártó gépsor segíti.

A lovarda szénagőzölő berendezéssel és díjlovagló szimulátorral bővült.

A tangazdaság agrárdigitalizációs tanterme új informatikai eszközökkel – számítógépek, interaktív tábla, projektor – gyarapodott.

Húsipari tanüzem – a számok tükrében

A húsipari tanüzemben 2024-ben 1382 sertést és 240 szarvasmarhát vágtak le, jelentős részben bérvágás keretében. Az iskola rendelkezik engedéllyel strucc és emu vágására is.