Fél évszázad a gyógyítás szolgálatában – az „aranykor” orvosait ünnepelte a kórház

Az „aranykor” – így emlékeztek vissza az elmúlt 50 évre a jubileumukat ünneplő félegyházi orvosok, akiket dr. Körtvélyessy András, a félegyházi kórház igazgatója köszöntött a napokban – adta hírül közösségi oldalán a Bács-Kiskun Vármegyei Kórház. Mint írják, dr. Nyúzó Bálint, dr. Rigó Imre és dr. Letoha Viktória 1975 óta dolgoznak a Kiskunfélegyházi Kórházban. A megbecsült orvosok elhivatottságukkal, szakmai tudásukkal, valamint emberi hozzáállásukkal generációk számára mutattak példát. A beszélgetés során felelevenítették pályájuk kezdetét, a kórház aranykorát, valamint azokat az emlékezetes pillanatokat, amelyek meghatározták hivatásukat és közösségüket.

Dr. Körtvélyessy András (balra), a félegyházi kórház igazgatója köszöntötte dr. Rigó Imrét és dr. Nyúzó Bálintot

Fotó: Vajda Piroska

Kezdő orvosként nagy lelkesedéssel estek neki a medicinának

Dr. Nyúzó Bálint kardiológus főorvos felidézte, hogy milyen volt akkoriban fiatal pályakezdő orvosként elindulni a gyógyítás útján:

„Innovatívak voltunk, nem csak magunkról beszélek, hanem mindenkiről, ugyanis akkor indult be igazán a különböző szakterületeken a szubspecialitás, és ebből lettek a mostani szakirányok, mint például a reumatológia. Ekkor élte virágkorát az orvosi szakma, mi pedig ezt nagyon élveztük.”

A félegyházi kórház fejlődésében nem volt megállás

„1975-től egészen a 2000-es évekig látványos fellendülésen mentek keresztül a vidéki kórházak is” – idézte fel dr. Rigó Imre János, a kórház elismert nőgyógyász főorvosa.

Elmondása szerint ebben az időszakban olyan mértékű szakmai és technikai fejlődés zajlott, amely alapjaiban formálta át a gyógyító munkát. „Hihetetlen nagy változások történtek ezekben az évtizedekben, és hála a Jóistennek, még mi is részesei lehettünk ennek a korszaknak. A mai napig élvezzük a gyümölcseit” – mondta.

A főorvos mosolyogva tette hozzá, hogy pályafutása alatt több mint 6000 gyermek születésénél segédkezett, ami számára a hivatás egyik legnagyobb ajándéka.

Dr. Körtvélyessy András és dr. Letoha Viktória is elimerésben részesült

Fotó: Vajda Piroska

Kivételes csapatszellem

Dr. Letoha Viktória Mária számára a kezdetek legszebb emlékei közé tartozik a kivételes csapatszellem, amely a kórházban uralkodott és azóta is kitart.