Fél évszázad a gyógyítás szolgálatában – az „aranykor” orvosait ünnepelte a kórház
Öt évtized szolgálat – fél évszázad, amely nemcsak egy hivatás története, hanem emberségé, elhivatottságé és közösségé is. A Kiskunfélegyházi Kórház három meghatározó orvosa, Dr. Nyúzó Bálint, Dr. Rigó Imre János és Dr. Letoha Viktória Mária idén ünnepli 50 éves jubileumát. Pályájuk során generációk egészségét őrizték, családok életének váltak részévé, miközben szakmai tudásukkal és példamutatásukkal formálták a helyi gyógyítás kultúráját.
Az „aranykor” – így emlékeztek vissza az elmúlt 50 évre a jubileumukat ünneplő félegyházi orvosok, akiket dr. Körtvélyessy András, a félegyházi kórház igazgatója köszöntött a napokban – adta hírül közösségi oldalán a Bács-Kiskun Vármegyei Kórház. Mint írják, dr. Nyúzó Bálint, dr. Rigó Imre és dr. Letoha Viktória 1975 óta dolgoznak a Kiskunfélegyházi Kórházban. A megbecsült orvosok elhivatottságukkal, szakmai tudásukkal, valamint emberi hozzáállásukkal generációk számára mutattak példát. A beszélgetés során felelevenítették pályájuk kezdetét, a kórház aranykorát, valamint azokat az emlékezetes pillanatokat, amelyek meghatározták hivatásukat és közösségüket.
Kezdő orvosként nagy lelkesedéssel estek neki a medicinának
Dr. Nyúzó Bálint kardiológus főorvos felidézte, hogy milyen volt akkoriban fiatal pályakezdő orvosként elindulni a gyógyítás útján:
„Innovatívak voltunk, nem csak magunkról beszélek, hanem mindenkiről, ugyanis akkor indult be igazán a különböző szakterületeken a szubspecialitás, és ebből lettek a mostani szakirányok, mint például a reumatológia. Ekkor élte virágkorát az orvosi szakma, mi pedig ezt nagyon élveztük.”
A félegyházi kórház fejlődésében nem volt megállás
„1975-től egészen a 2000-es évekig látványos fellendülésen mentek keresztül a vidéki kórházak is” – idézte fel dr. Rigó Imre János, a kórház elismert nőgyógyász főorvosa.
Elmondása szerint ebben az időszakban olyan mértékű szakmai és technikai fejlődés zajlott, amely alapjaiban formálta át a gyógyító munkát. „Hihetetlen nagy változások történtek ezekben az évtizedekben, és hála a Jóistennek, még mi is részesei lehettünk ennek a korszaknak. A mai napig élvezzük a gyümölcseit” – mondta.
A főorvos mosolyogva tette hozzá, hogy pályafutása alatt több mint 6000 gyermek születésénél segédkezett, ami számára a hivatás egyik legnagyobb ajándéka.
Kivételes csapatszellem
Dr. Letoha Viktória Mária számára a kezdetek legszebb emlékei közé tartozik a kivételes csapatszellem, amely a kórházban uralkodott és azóta is kitart.
„Amikor Nyúzó Bálinttal együtt kezdtem, valóban csodálatos közösség alakult ki. Szinte családias volt a légkör – öröm volt bejárni dolgozni. Olyan hangulatot teremtettünk, amilyet kevés helyen tapasztal az ember.” – fogalmazott dr. Letoha Viktória Mária.
