Fekete Pálra emlékeztek halálának 30. évfordulóján Kiskunfélegyházán – fotók

A megemlékezést a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a kiskunfélegyházi önkormányzat közösen szervezte. Az eseményen Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, Fekete Pál egykori barátja és pályatársa osztotta meg személyes emlékeit. Felidézte első találkozásukat, amikor még szakfelügyelőként látogatott el Fekete Pál egyik tanórájára.

Fekete Pálra emlékeztek Kiskunfélegyházán

Fotó: Vajda Piroska

– Kezdetben távolságtartó kapcsolat volt ez, amely az évek során mély barátsággá alakult – fogalmazott.

Teljesen természetes volt, hogy amikor a lakiteleki találkozót szerveztük, Palit is megkeresem. Így ismerhettem meg halk szavú, de messze hangzó személyiségét. Munkássága példázat arra, hogyan lehet mozgósítani a helyi közösséget. Precizitásával a parlamentben is sajátos stílust teremtett – mondta visszaemlékezésében Lezsák Sándor. Beszéde végén elgondolkodva tette fel a kérdést: „Vajon békében nyugszik-e itt, a Felsőtemetőben Fekete Pál?” – A városban békesség lett, e felől nyugodt lehet. Hogy mi van a világban, Európában – az már kevésbé megnyugtató. De ami ellen ő küzdött, az ellen küzdünk ma is – zárta gondolatait a honatya.

Fekete Pál diákként is kiemelkedő volt

Fekete Pál már fiatalon kitűnt társai közül tehetségével és sokoldalúságával. Verset írt, szépen énekelt, tornászversenyeken ért el sikereket, ugyanakkor a természettudományok is érdekelték. 1956 őszén, harmadikos gimnazistaként aktív résztvevője volt a forradalom helyi eseményeinek. A Petőfi-szobornál ő szavalta a költő Forradalom című versét, amiért később súlyos árat kellett fizetnie.

A megtorlások idején nyolc hónap előzetes letartóztatás, majd hat hónap börtönbüntetés várt rá. Szabadulása után egyetlen középiskola sem fogadta vissza, így magántanulóként fejezte be tanulmányait. Képesítés nélkül kezdett tanítani, amit később hivatalos diplomával erősített meg: 1968-ban levelező tagozaton szerzett magyar–történelem szakos tanári oklevelet.

Tanárként és közéleti emberként is példaértékű volt

Pályáját több kiskunfélegyházi iskolában folytatta. Diákjai tisztelték és szerették, tanártársai példaként tekintettek rá. Számos kezdő pedagógus hospitált nála, köztük a későbbi barát, Lezsák Sándor is. Fekete Pál nem csupán tanított, de aktívan részt vett a felnőttoktatásban, és szakmai tekintéllyel emelte fel szavát a történelemtanítás egyoldalúságai és torzításai ellen. E törekvései eredményeként készült el saját történelemkönyve, amely azonban csak a rendszerváltás után, 1991-ben jelenhetett meg.