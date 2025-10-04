Apró élősködő terjed a gyerekek között, így ismerhető fel időben a probléma

A fejtetvesség (pediculosis capitis) sajnos gyakori jelenség a gyermekközösségekben, különösen az óvodákban, iskolákban és bölcsődékben. A fertőzött gyermekek aránya általában 1,9–3,4 % között mozog, de egy-egy járvány idején ez jóval magasabb is lehet.

Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat a fejtetvesség megelőzéséről, felismeréséről és kezeléséről

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Tévhit, hogy a tetű a koszos hajban él

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a fejtetű a nem megfelelő higiénia jele. Ez azonban nem igaz. A tetvek éppenséggel a tiszta, ápolt hajat kedvelik, mivel ott könnyebben tudnak kapaszkodni és szaporodni. A fejtetű megjelenése tehát nem szégyen, hanem egy olyan probléma, amit hatékonyan kezelni kell, minél előbb.

Miért terjed ilyen könnyen?

A fejtetvek nem tudnak repülni vagy ugrani, de rendkívül gyorsan másznak, és közvetlen haj-haj érintkezéssel könnyen átmásznak egyik fejről a másikra. A gyermekek közötti közeli kontaktus, közös játék, egymás fésűinek, hajgumijainak, sapkáinak használata mind elősegíti a terjedést.

Egyetlen nőstény tetű élete során (3–4 hét alatt) akár 100 petét (serkét) is lerakhat. Kezeletlen esetben a tetvesség gyorsan súlyosbodik, ezért kulcsfontosságú a korai felismerés és a szakszerű beavatkozás.

A fejtetvesség megelőzése szülői feladat

A fejtetvesség megelőzésében a szülőknek jut a legfontosabb szerep. A rendszeres otthoni hajvizsgálat, különösen a fül mögötti és tarkótáji részeken, segíthet a fertőzés korai felismerésében. Heti egyszeri ellenőrzés elegendő lehet a tetvek időben történő észlelésére, de járványos időszakban érdemes gyakrabban is átnézni a hajat.

A fejtetű fertőzés jelei

Gyakori fejviszketés , főleg a tarkó és a fül mögötti területen

, főleg a tarkó és a fül mögötti területen Serkék (peték) : apró, fehér vagy szürkés pöttyök a hajszálak tövénél, amelyek nehezen mozdíthatók el

: apró, fehér vagy szürkés pöttyök a hajszálak tövénél, amelyek nehezen mozdíthatók el Élő tetvek: apró, gyorsan mozgó rovarok, amelyek rejtőzködnek a hajban

Mit tesz az intézmény, ha tetvesség gyanúja merül fel?

„Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekekre, és amennyiben bármilyen gyanús jelet észlelünk, azonnal értesítjük a védőnőt. Szükség esetén ő haladéktalanul a helyszínre érkezik, és megvizsgálja a gyermeket. Amennyiben igazolódik a fertőzés, értesítjük a szülőket, akik hazaviszik a gyermeket, és otthon megkezdik a kezelést. A gyermek csak a megfelelő kezelés után térhet vissza a közösségbe” – mondta el hírportálunknak Horváthné Gellért Emőke, a Kunszállási Mosolyvár Óvoda vezetője.