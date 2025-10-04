2 órája
Apró élősködő terjed a gyerekek között, így ismerhető fel időben a probléma
Hiába a tisztaság, a gondos hajápolás és a rendszeres fürdés. Egy óvatlan ölelés, egy közösen használt sapka vagy fésű, és a tetű máris ott van a gyerekünk hajában. Cikkünkben összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat a fejtetvesség megelőzéséről, felismeréséről és kezeléséről, mert ha időben lépünk, a tetveknek esélyük sincs!
A fejtetvesség (pediculosis capitis) sajnos gyakori jelenség a gyermekközösségekben, különösen az óvodákban, iskolákban és bölcsődékben. A fertőzött gyermekek aránya általában 1,9–3,4 % között mozog, de egy-egy járvány idején ez jóval magasabb is lehet.
Tévhit, hogy a tetű a koszos hajban él
Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a fejtetű a nem megfelelő higiénia jele. Ez azonban nem igaz. A tetvek éppenséggel a tiszta, ápolt hajat kedvelik, mivel ott könnyebben tudnak kapaszkodni és szaporodni. A fejtetű megjelenése tehát nem szégyen, hanem egy olyan probléma, amit hatékonyan kezelni kell, minél előbb.
Miért terjed ilyen könnyen?
A fejtetvek nem tudnak repülni vagy ugrani, de rendkívül gyorsan másznak, és közvetlen haj-haj érintkezéssel könnyen átmásznak egyik fejről a másikra. A gyermekek közötti közeli kontaktus, közös játék, egymás fésűinek, hajgumijainak, sapkáinak használata mind elősegíti a terjedést.
Egyetlen nőstény tetű élete során (3–4 hét alatt) akár 100 petét (serkét) is lerakhat. Kezeletlen esetben a tetvesség gyorsan súlyosbodik, ezért kulcsfontosságú a korai felismerés és a szakszerű beavatkozás.
A fejtetvesség megelőzése szülői feladat
A fejtetvesség megelőzésében a szülőknek jut a legfontosabb szerep. A rendszeres otthoni hajvizsgálat, különösen a fül mögötti és tarkótáji részeken, segíthet a fertőzés korai felismerésében. Heti egyszeri ellenőrzés elegendő lehet a tetvek időben történő észlelésére, de járványos időszakban érdemes gyakrabban is átnézni a hajat.
A fejtetű fertőzés jelei
- Gyakori fejviszketés, főleg a tarkó és a fül mögötti területen
- Serkék (peték): apró, fehér vagy szürkés pöttyök a hajszálak tövénél, amelyek nehezen mozdíthatók el
- Élő tetvek: apró, gyorsan mozgó rovarok, amelyek rejtőzködnek a hajban
Mit tesz az intézmény, ha tetvesség gyanúja merül fel?
„Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekekre, és amennyiben bármilyen gyanús jelet észlelünk, azonnal értesítjük a védőnőt. Szükség esetén ő haladéktalanul a helyszínre érkezik, és megvizsgálja a gyermeket. Amennyiben igazolódik a fertőzés, értesítjük a szülőket, akik hazaviszik a gyermeket, és otthon megkezdik a kezelést. A gyermek csak a megfelelő kezelés után térhet vissza a közösségbe” – mondta el hírportálunknak Horváthné Gellért Emőke, a Kunszállási Mosolyvár Óvoda vezetője.
Hozzátette, intézményük szerencsés helyzetben van, mert az elmúlt hat év alatt csak egyszer fordul elő fejtetvesség az óvodájukban és akkor is csak egy gyermeknél találtak. Ilyenkor azonban minden gyermeket átvizsgálnak. Sőt az óvodában nagyobb takarítást, fertőtlenítést is végeznek.
Az óvodavezető azt is elmondta, hogy helyi védőnők kéthavonta végeznek egészségügyi ellenőrzést a gyermekeknél.
Mit tegyünk, ha tetűt vagy serkét találunk?
Ne essen pánikba! A tetvesség kezelhető. A lényeg a gyors és alapos fellépés.
Alkalmazzunk megfelelő készítményt! A gyógyszertárakban és drogériákban többféle készítmény kapható (pl. sampon, hajszesz, spray, oldat, gél, krém). Fontos, hogy a terméket a használati utasítás szerint alkalmazzuk.
Fésülés, eltávolítás
- A kezelés után a hajban maradt serkéket sűrű fogazatú, speciális tetűfésűvel távolítsuk el.
- A fésűt akár ecetes vízbe mártva is használhatjuk, hogy megkönnyítsük a serkék eltávolítását.
- A makacs serkéket akár körömmel vagy csipesszel is lehúzhatjuk a hajszálról.
Tisztítsuk meg a környezetet is!
- Hajkefék, fésűk, hajgumik: pár percre forró vízbe kell tenni.
- Ruhák, sapkák, ágyneműk, törölközők: moshatók 60 fokon, vagy kezelhetők gőzölős vasalással.
Mikor kell ismételni a kezelést?
A legtöbb tetűirtó szer javasolja a 7–10 nap múlva történő ismétlést, hogy elpusztítsuk az esetlegesen időközben kikelő új tetveket is. Addig is érdemes naponta átnézni a hajat.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!