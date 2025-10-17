49 perce
Megjutalmazták a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének fáradhatatlan tagjait – fotók
Pénteken a látássérülteké volt a főszerep. A Nemzetközi Fehér Bot Napját Kecskeméten egy megható ünnepség keretei között tartották meg, ahol a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének fáradhatatlan tagjai megkapták méltó jutalmukat.
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének szervezésében ünnepelték meg Kecskeméten a Fehér Bot Napját. Emellett az egyesület elődszervezete megalakulásának 60. évfordulóját is megünnepelték pénteken a kecskeméti Katona József Könyvtárban. A Nemzetközi Fehér Bot Nap a vakok és gyengénlátók társadalmi integrációjának, önálló közlekedésének és közlekedésbiztonságának előmozdítására irányul.
Fehér Bot Nap Kecskeméten
Sirkó László színész és a Katona József Színház minitársulata adta meg a hangulatot először prózai művek szavalásával és gyönyörű dalok éneklésével.
Ezután a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnökasszonya, Szabó Krisztina tartotta meg ünnepi beszédét. Egyesületük egy 2004 óta működő, közhasznú karitatív civil szervezet, melynek célja a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó emberek érdekeinek védelme és képviselete, életviteli nehézségeik és problémás ügyeik intézésében való aktív közreműködés.
Az elnökasszony először Hencz András, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökségi tagjáról emlékezett meg, aki februárban hunyt el, amivel nemcsak családját és hozzátartozóit érte nagy veszteség, hanem a Vakok Egyesületét is.
„Ő volt az az ember, aki egy személyben vezette a szervezetet, felügyelte a feladatokat és minden terhet magára vállalt” – mondta Szabó Krisztina.
Felesége is megjelent a rendezvényen, akinek a gyász nevében egy virágcsokrot adtak át.
Nemzetközi Fehér Bot Napja KecskemétenFotók: Brockmeyer Sophie Isabella
Emléklapok és díjak
A Nemzetközi Fehér Bot Világnapján Engert Jakabné alpolgármester asszony is beszédet mondott.
Nem a sötétség hiánya, hanem a fény megtalálása az igazi bátorság
– mondta beszédében az alpolgármester asszony.
Kiemelte, hogy Kecskeméten arra törekednek, hogy a vakoknak és a látássérülteknek könnyebbé tegyék a közlekedést. Engert Jakabné alpolgármester asszony ezután egy emléklapot nyújtott át az egyesült vezetésének azzal a címszóval, hogy Kecskemét önkormányzatának segítségére mindig számíthatnak.
Ezután emléklapokat vehettek át szorgos munkájukért a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének segítői.
Z. Kovács Bertalan emlékplakettet kapott a fáradhatatlan odaadásáért:
- Tusoni Nikolett, az egyesület alelnöke
- és Tercsi Lajosné Marcsi.
