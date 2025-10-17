október 17., péntek

Kecskemét

1 órája

Megjutalmazták a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének fáradhatatlan tagjait – fotók

Pénteken a látássérülteké volt a főszerep. A Nemzetközi Fehér Bot Napját Kecskeméten egy megható ünnepség keretei között tartották meg, ahol a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének fáradhatatlan tagjai megkapták méltó jutalmukat.

Brockmeyer Sophie Isabella

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének szervezésében ünnepelték meg Kecskeméten a Fehér Bot Napját. Emellett az egyesület elődszervezete megalakulásának 60. évfordulóját is megünnepelték pénteken a kecskeméti Katona József Könyvtárban. A Nemzetközi Fehér Bot Nap a vakok és gyengénlátók társadalmi integrációjának, önálló közlekedésének és közlekedésbiztonságának előmozdítására irányul.

Nemzetközi Fehér Bot Nap Kecskeméten
A Nemzetközi Fehér Bot Napját Kecskeméten egy megható ünnepség keretei között tartották meg
Fotó: Bús Csaba

Fehér Bot Nap Kecskeméten

Sirkó László színész és a Katona József Színház minitársulata adta meg a hangulatot először prózai művek szavalásával és gyönyörű dalok éneklésével. 

Ezután a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnökasszonya, Sztakó Krisztina tartotta meg ünnepi beszédét. Egyesületük egy 2004 óta működő, közhasznú karitatív civil szervezet, melynek célja a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó emberek érdekeinek védelme és képviselete, életviteli nehézségeik és problémás ügyeik intézésében való aktív közreműködés. 

Az elnökasszony először Hencz András, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökségi tagjáról emlékezett meg, aki februárban hunyt el, amivel nemcsak családját és hozzátartozóit érte nagy veszteség, hanem a Vakok Egyesületét is. 

„Ő volt az az ember, aki egy személyben vezette a szervezetet, felügyelte a feladatokat és minden terhet magára vállalt” – mondta Sztakó Krisztina.

Felesége is megjelent a rendezvényen, akinek a gyász nevében egy virágcsokrot adtak át.

Nemzetközi Fehér Bot Napja Kecskeméten

Fotók: Brockmeyer Sophie Isabella

Emléklapok és díjak

A Nemzetközi Fehér Bot Világnapján Engert Jakabné alpolgármester asszony is beszédet mondott. 

Nem a sötétség hiánya, hanem a fény megtalálása az igazi bátorság

– mondta beszédében az alpolgármester asszony.

Kiemelte, hogy Kecskeméten arra törekednek, hogy a vakoknak és a látássérülteknek könnyebbé tegyék a közlekedést. Engert Jakabné alpolgármester asszony ezután egy emléklapot nyújtott át az egyesült vezetésének azzal a címszóval, hogy Kecskemét önkormányzatának segítségére mindig számíthatnak. 

Ezután emléklapokat vehettek át szorgos munkájukért a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének segítői. 

Z. Kovács Bertalan emlékplakettet kapott a fáradhatatlan odaadásáért: 

  • Tusoni Nikolett, az egyesület alelnöke 
  • és Tercsi Lajosné Marcsi.

