Megjutalmazták a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének fáradhatatlan tagjait – fotók

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének szervezésében ünnepelték meg Kecskeméten a Fehér Bot Napját. Emellett az egyesület elődszervezete megalakulásának 60. évfordulóját is megünnepelték pénteken a kecskeméti Katona József Könyvtárban. A Nemzetközi Fehér Bot Nap a vakok és gyengénlátók társadalmi integrációjának, önálló közlekedésének és közlekedésbiztonságának előmozdítására irányul.

Fotó: Bús Csaba

Fehér Bot Nap Kecskeméten

Sirkó László színész és a Katona József Színház minitársulata adta meg a hangulatot először prózai művek szavalásával és gyönyörű dalok éneklésével.

Ezután a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnökasszonya, Sztakó Krisztina tartotta meg ünnepi beszédét. Egyesületük egy 2004 óta működő, közhasznú karitatív civil szervezet, melynek célja a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó emberek érdekeinek védelme és képviselete, életviteli nehézségeik és problémás ügyeik intézésében való aktív közreműködés.

Az elnökasszony először Hencz András, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökségi tagjáról emlékezett meg, aki februárban hunyt el, amivel nemcsak családját és hozzátartozóit érte nagy veszteség, hanem a Vakok Egyesületét is.

„Ő volt az az ember, aki egy személyben vezette a szervezetet, felügyelte a feladatokat és minden terhet magára vállalt” – mondta Sztakó Krisztina.

Felesége is megjelent a rendezvényen, akinek a gyász nevében egy virágcsokrot adtak át.