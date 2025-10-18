október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

32 perce

Gyökeret ver az emlékezet – falufa őrzi a kömpöci családok vezetékneveit – fotók, videó

Címkék#család#Magyar Falu Program#baon videó#Gyopáros Alpár#Gál József

A falufa az élő emlékezet jelképe, amely összeköti a múltat, a jelent és a jövendőt – hangoztatta Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke Kömpöcön, a falufa-avató ünnepségen. Bács-Kiskunból egyedül Kömpöcön lesz falufa.

Pozsgai Ákos

Újabb értékkel gazdagodott a település, falufát avattak a község főterén. A Magyar Falu Program új kezdeményezéseként elindult Falufa program, amely eltérve az infrastrukturális, materiális fejlesztésektől, kulturális és szellemi jelentőséggel bír. Erről Tisoczki László, Kömpöc polgármestere beszélt, ismertetve a kezdeményezés történetét. Elmondta, hogy pályázat útján minden vármegyében egy település kap falufát, Bács-Kiskun vármegyében ez a település Kömpöc.

falufa-avató ünnepséget tartottak kömpöcön
Újabb értékkel gazdagodott Kömpöc, falufa-avató ünnepséget tartottak pénteken
Fotó: Pozsgai Ákos

A falufa örök üzenet a jövőnek

– A fából faragott szobor a tájegység jellegzetes jegyeit jeleníti meg, kelet–nyugati tájolású, és mindkét oldalán réztábla őrzi a településen jelenleg élő, valamint az elszármazott vagy elhunyt családok vezetékneveit, ezzel is kifejezve az összetartozást és a helyi közösség erejét. Az emlékmű az „átlagemberek” tiszteletére készült, ami örök üzenet a jövőnek – mondta a polgármester.

Az élő emlékezet jelképe

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszédében kiemelte, hogy ez az esemény egyszerre szól a múltról, a jelenről és a jövőről. A falufa avatása Kömpöc közösségének, hagyományainak és összetartozásának jelképe. Mint mondta, a falufa ötlete abból az igényből született, hogy legyen valami, ami megtestesíti mindazt, amit a település jelent a helyiek számára.

– Nem csupán egy faragott fa, hanem a falu történetei és azok üzenete egyben – fogalmazott a kormánybiztos. Hozzátette: „A falufa emléket állít mindazoknak a családoknak, akik valaha éltek vagy ma is élnek a településen. Ezeknek a családoknak a történetei adják össze a falu múltját. A fa gyökerei a múltba kapaszkodnak, azokhoz az ősökhöz, akik megművelték a földet, dolgoztak, építettek és megőrizték azt. A törzs a jelen szilárdságát jelképezi, a mai nemzedéket, amely most írja a falu történetét, és formálja Kömpöc jövőjét. A falufa egy helyi motívumokkal díszített, egy ősi napkorongot tartó, fából készült emlékjel, amelyen az ágak az ég felé nyúlnak, a jövőbe vetett hitet és reményt szimbolizálva. A falufa így az élő emlékezet jelképe, örök üzenet: ami élő gyökerekből ered, az maradandó, ha megfelelően táplálják.”

Falufát avattak Kömpöcön

Fotók: Pozsgai Ákos

A békesség emlékműve

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség egyéni országgyűlési képviselője ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy „a falufa más emlékművektől eltérően a békesség emlékműve, amely összeköti a múltat, a jelent és a jövendőt. A falufa emlékeztet arra, hogy erős családok nélkül nincs erős falu, erős falu nélkül pedig nincsen erős Magyarország.

Az ünnepséget, amelyen részt vett Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés tagja, kabinetfőnök is, a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola tanulóinak prózai, énekes és táncos műsora színesítette, majd Gál József plébános megáldotta az új emlékművet.

 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu