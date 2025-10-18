Gyökeret ver az emlékezet – falufa őrzi a kömpöci családok vezetékneveit – fotók, videó

Újabb értékkel gazdagodott a település, falufát avattak a község főterén. A Magyar Falu Program új kezdeményezéseként elindult Falufa program, amely eltérve az infrastrukturális, materiális fejlesztésektől, kulturális és szellemi jelentőséggel bír. Erről Tisoczki László, Kömpöc polgármestere beszélt, ismertetve a kezdeményezés történetét. Elmondta, hogy pályázat útján minden vármegyében egy település kap falufát, Bács-Kiskun vármegyében ez a település Kömpöc.

Újabb értékkel gazdagodott Kömpöc, falufa-avató ünnepséget tartottak pénteken

Fotó: Pozsgai Ákos

A falufa örök üzenet a jövőnek

– A fából faragott szobor a tájegység jellegzetes jegyeit jeleníti meg, kelet–nyugati tájolású, és mindkét oldalán réztábla őrzi a településen jelenleg élő, valamint az elszármazott vagy elhunyt családok vezetékneveit, ezzel is kifejezve az összetartozást és a helyi közösség erejét. Az emlékmű az „átlagemberek” tiszteletére készült, ami örök üzenet a jövőnek – mondta a polgármester.

Az élő emlékezet jelképe

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszédében kiemelte, hogy ez az esemény egyszerre szól a múltról, a jelenről és a jövőről. A falufa avatása Kömpöc közösségének, hagyományainak és összetartozásának jelképe. Mint mondta, a falufa ötlete abból az igényből született, hogy legyen valami, ami megtestesíti mindazt, amit a település jelent a helyiek számára.

– Nem csupán egy faragott fa, hanem a falu történetei és azok üzenete egyben – fogalmazott a kormánybiztos. Hozzátette: „A falufa emléket állít mindazoknak a családoknak, akik valaha éltek vagy ma is élnek a településen. Ezeknek a családoknak a történetei adják össze a falu múltját. A fa gyökerei a múltba kapaszkodnak, azokhoz az ősökhöz, akik megművelték a földet, dolgoztak, építettek és megőrizték azt. A törzs a jelen szilárdságát jelképezi, a mai nemzedéket, amely most írja a falu történetét, és formálja Kömpöc jövőjét. A falufa egy helyi motívumokkal díszített, egy ősi napkorongot tartó, fából készült emlékjel, amelyen az ágak az ég felé nyúlnak, a jövőbe vetett hitet és reményt szimbolizálva. A falufa így az élő emlékezet jelképe, örök üzenet: ami élő gyökerekből ered, az maradandó, ha megfelelően táplálják.”