2 órája
Ott parkolnak, ahol nem kéne, mintha a szalag csak dísz lenne
Hiába a szalag, a szórólap, a rádió, ott parkolnak, ahol nem kéne. Csúsznak a faápolási munkálatok Kecskeméten.
A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hétfőn közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a Szimferopol tér parkolójában tervezett faápolási munkálatok akadályba ütköztek.
Csúsznak a faápolási munkálatok, sokan semmibe veszik a kérésüket
A társaság több csatornán – szalagokkal, szórólapokkal, rádiós bemondásokkal és közleményekkel – próbálta eljuttatni az információt a lakossághoz, ennek ellenére a munkaterületet nem sikerült teljesen szabaddá tenni.
A közlemény szerint 30–40 gépjármű akadályozta a munkát, a figyelmeztető szalagokat pedig több helyen letépték.
A Városüzemeltetési Kft. munkatársai a tervek szerint már más helyszínen dolgoznának, azonban a Szimferopol térre kedden vissza kell térniük, hogy a beavatkozást elvégezhessék.
„Az Önök biztonságáért dolgozunk” – hangsúlyozza a közlemény, amelyben a társaság ismételten kéri a lakosság együttműködését.
A faápolási munkálatok elvégzése nemcsak esztétikai vagy kényelmi szempontból fontos, hanem megelőző intézkedésként is szolgál a viharkárok elkerülése érdekében. A Városüzemeltetési Kft. arra kéri az autósokat, hogy a jövőben figyeljenek a kihelyezett jelzésekre, és ne parkoljanak a munkaterületen, hogy a szakemberek zavartalanul elvégezhessék a feladatukat.
