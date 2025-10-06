Ott parkolnak, ahol nem kéne, mintha a szalag csak dísz lenne

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hétfőn közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a Szimferopol tér parkolójában tervezett faápolási munkálatok akadályba ütköztek.

Csúsznak a faápolási munkálatok az autósok miatt Kecskeméten

Fotó: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

A társaság több csatornán – szalagokkal, szórólapokkal, rádiós bemondásokkal és közleményekkel – próbálta eljuttatni az információt a lakossághoz, ennek ellenére a munkaterületet nem sikerült teljesen szabaddá tenni.

A közlemény szerint 30–40 gépjármű akadályozta a munkát, a figyelmeztető szalagokat pedig több helyen letépték.

A Városüzemeltetési Kft. munkatársai a tervek szerint már más helyszínen dolgoznának, azonban a Szimferopol térre kedden vissza kell térniük, hogy a beavatkozást elvégezhessék.

„Az Önök biztonságáért dolgozunk” – hangsúlyozza a közlemény, amelyben a társaság ismételten kéri a lakosság együttműködését.

A faápolási munkálatok elvégzése nemcsak esztétikai vagy kényelmi szempontból fontos, hanem megelőző intézkedésként is szolgál a viharkárok elkerülése érdekében. A Városüzemeltetési Kft. arra kéri az autósokat, hogy a jövőben figyeljenek a kihelyezett jelzésekre, és ne parkoljanak a munkaterületen, hogy a szakemberek zavartalanul elvégezhessék a feladatukat.