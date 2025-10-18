2 órája
Harmincéves jubileumot ünnepeltek, megadták a módját a mulatozásnak – fotók, videó
Pénteken délután nyolc fellépőcsoport közreműködésével és a helyi általános iskola műsorával ünnepeltek Kunbaján. Az eseményen a Bokréta Dalkör 30 éves évfordulóját tartották meg.
A kunbajai diákok egy vidám hangulatú előadással és tánccal kedveskedtek az egybegyűlteknek. Az évfordulón Szabó László, a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket és egy rövid áttekintést adott a helyi népdalkör 30 évéről.
Évfordulót ünnepelt a Bokréta Dalkör
A műsorban felléptek: kunbajai Bokréta Dalkör, mélykúti Szederinda Citerazenekar, csikériai Margaréta Kórus, bácsalmási Őszikék Nyugdíjas klub dalköre, madarasi Búzavirág Nyugdíjas Klub, tompai Rozmaring Nyugdíjas Klub, jánoshalmi Pöndölösök és a rémi Gyöngyvirág Népdalkör.
Évfordulót ünnepelt a Bokréta Dalkör KunbajánFotók: Juhász Jenő
A házigazdák emléklappal, serleggel és egy szál virággal jutalmazták a fellépő csoportokat és a rendezvény támogatóit. Többek között a kunbajai önkormányzatot, Kiss Mihály egyéni vállalkozót, Nagyné Simon Hajnalkát és Bánkné Rozsnyik Ildikót. Az egyesületi tagok közül pedig Doszkocs Ferencnét és Simonkovics Jánosnét.
A közös vacsora után a mulatság jó hangulatáról Kiss Pityu zenész gondoskodott, miközben az értékes tombolatárgyak is gazdákra találtak.
