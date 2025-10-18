Harmincéves jubileumot ünnepeltek, megadták a módját a mulatozásnak – fotók, videó

A kunbajai diákok egy vidám hangulatú előadással és tánccal kedveskedtek az egybegyűlteknek. Az évfordulón Szabó László, a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket és egy rövid áttekintést adott a helyi népdalkör 30 évéről.

30 éves évfordulóját ünnepelte a kunbajai Bokréta Dalkör

Fotó: Juhász Jenő

Évfordulót ünnepelt a Bokréta Dalkör

A műsorban felléptek: kunbajai Bokréta Dalkör, mélykúti Szederinda Citerazenekar, csikériai Margaréta Kórus, bácsalmási Őszikék Nyugdíjas klub dalköre, madarasi Búzavirág Nyugdíjas Klub, tompai Rozmaring Nyugdíjas Klub, jánoshalmi Pöndölösök és a rémi Gyöngyvirág Népdalkör.