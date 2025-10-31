1 órája
Viccnek indult, most az év szava lett, de te tudod, mit jelent?
Januárban még senki nem ismerte, de azóta akkorát megy az interneten, hogy nem lehet megállítani. Nem véletlen, hogy az év szava 2025 októberében megkapta a díjat.
Hiába van még csak ősz, már megvan az év szava 2025-ben. Hallottad már azt, hogy six seven? Ha nem, akkor most elmondjuk, mit jelent.
Év szava 2025: six seven
Az év szava 2025-ben a six seven lett a Dictionary.com szerint. A dobogó első három helye a következőképpen néz ki:
- six seven
- agentic
- aura farming
Hogyan döntötték el, mi legyen az év szava 2025-ben?
Az oldal minden évben elkészíti a listát. Nagy mennyiségű adatot elemeznek, beleértve a híreket, a közösségi média trendjeit és a keresőmotorok találatait, hogy azonosítsák azokat a szavakat, amelyek hatással voltak az online és offline beszélgetésekre.
Mikor robbant be a six seven a Dictionary.com szerint?
A Dictionary.com szerint a six seven kifejezésre és a 67 számkombinációra irányuló keresések 2025 nyarán ugrottak meg. De nemcsak egyszeri kiugrásról volt szó, hanem mindent elsöprő hullámról: június óta ezek a keresések több mint hatszorosára nőttek. A Dictionary.com arról számolt be, a visszaesésnek még a jele sem látszódott októberben.
Honnan ered a six seven?
A six seven eredetileg egy amerikai rapper, Skrilla „Doot Doot (6 7)” című dalából indult, majd a közösségi médiában mémmé vált. A felhasználók milliói készítenek videókat, amelyekben csak ennyit mondanak vagy kiáltanak: „six seven!”.
Mit jelent a six seven?
A six seven jelentése nehezen körülírható. Talán épp ez adja a humorát. A legtöbben ironikusan használják, amikor valami középszerűt, „nem túl jót, de nem is rosszat” akarnak jellemezni. Egy diák például, ha 67 százalékot kap a dolgozatára, egyszerűen rávágja, hogy six seven, és máris nevet az egész osztály.
A six seven így nemcsak egy slágerből kinőtt mém, hanem egy újabb generációs jelszó is. A fiatalok ezzel is jelzik, hogy értik a poént és összetartoznak egy közösségben.
Six seven trend: egy kosaras miatt lehet az év szava
A six seven trend akkor kapott igazi lendületet, amikor Paige Bueckers, a WNBA egyik feltörekvő sztárja egy interjúban viccesen megjegyezte: „Öt éve vagyok itt, de olyan, mintha inkább six seven lenne.” Innen már nem volt megállás, a poén futótűzként terjedt. Dél-Alföldön ma már az iskolai folyosókon, a sportpályákon és a buszmegállókban is hallani.
Mikor ér véget a six seven trend?
A six seven trend a Beol.hu szerzője szerint valószínűleg addig velünk marad, amíg fel nem bukkan a következő TikTok-trend. Addig viszont a six seven tökéletes példája annak, hogyan alakítja a fiatalok nyelvét a digitális kultúra: röviden, viccesen, és közösségformáló erővel.
