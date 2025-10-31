Viccnek indult, most az év szava lett, de te tudod, mit jelent?

Hiába van még csak ősz, már megvan az év szava 2025-ben. Hallottad már azt, hogy six seven? Ha nem, akkor most elmondjuk, mit jelent.

Év szava 2025: viccből világtrend lett. Forrás: reddit.com

Év szava 2025: six seven

Az év szava 2025-ben a six seven lett a Dictionary.com szerint. A dobogó első három helye a következőképpen néz ki:

six seven agentic aura farming

Hogyan döntötték el, mi legyen az év szava 2025-ben?

Az oldal minden évben elkészíti a listát. Nagy mennyiségű adatot elemeznek, beleértve a híreket, a közösségi média trendjeit és a keresőmotorok találatait, hogy azonosítsák azokat a szavakat, amelyek hatással voltak az online és offline beszélgetésekre.

Mikor robbant be a six seven a Dictionary.com szerint?

A Dictionary.com szerint a six seven kifejezésre és a 67 számkombinációra irányuló keresések 2025 nyarán ugrottak meg. De nemcsak egyszeri kiugrásról volt szó, hanem mindent elsöprő hullámról: június óta ezek a keresések több mint hatszorosára nőttek. A Dictionary.com arról számolt be, a visszaesésnek még a jele sem látszódott októberben.

Honnan ered a six seven?

A six seven eredetileg egy amerikai rapper, Skrilla „Doot Doot (6 7)” című dalából indult, majd a közösségi médiában mémmé vált. A felhasználók milliói készítenek videókat, amelyekben csak ennyit mondanak vagy kiáltanak: „six seven!”.

Mit jelent a six seven?

A six seven jelentése nehezen körülírható. Talán épp ez adja a humorát. A legtöbben ironikusan használják, amikor valami középszerűt, „nem túl jót, de nem is rosszat” akarnak jellemezni. Egy diák például, ha 67 százalékot kap a dolgozatára, egyszerűen rávágja, hogy six seven, és máris nevet az egész osztály.

A six seven így nemcsak egy slágerből kinőtt mém, hanem egy újabb generációs jelszó is. A fiatalok ezzel is jelzik, hogy értik a poént és összetartoznak egy közösségben.

Six seven trend: egy kosaras miatt lehet az év szava

A six seven trend akkor kapott igazi lendületet, amikor Paige Bueckers, a WNBA egyik feltörekvő sztárja egy interjúban viccesen megjegyezte: „Öt éve vagyok itt, de olyan, mintha inkább six seven lenne.” Innen már nem volt megállás, a poén futótűzként terjedt. Dél-Alföldön ma már az iskolai folyosókon, a sportpályákon és a buszmegállókban is hallani.