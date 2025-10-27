A kecskeméti szálloda supervisora közel áll élete legnagyobb álmához, mi is segíthetünk neki – videó

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) idén is meghirdette az Év Fiatal Szállodása Díj versenyt. Olyan pályázókat vártak, akik a turizmus-vendéglátás szakmában dolgoznak magas szinten. A jelöltek között van Bács-Kiskun vármegyei is.

Hamarosan lezárul az Év Fiatal Szállodása verseny

Forrás: Év Fiatal Szállodása Youtube-csatorna

Halál Noémi ott van az Év Fiatal Szállodása Díj jelöltjei között

Az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázatra 22 rendkívül színvonalas pályázat érkezett be. Elsősorban elit budapesti és balatoni szállodákból érkeztek jelentkezők, de Halál Noémi, a Four Points by Sheraton Kecskemét supervisora is olyan szakmai anyagot adott le, amellyel joggal bízhat a kitüntetésben.

Az Év Fiatal Szállodása cím nyertese ezer eurót nyer, emellett részt vehet a Magyar Turizmus Akadémia által felajánlott Vezetői hatékonyságfejlesztés online képzésen, szakmai konzultációkon, illetve még jobban megismeri a szakma.

Gyerekkora óta készült erre a hivatásra

Halál Noémi bemutatkozó videójában arról beszélt, hogy már egészen fiatal korában elhatározta, hogy a turizmus világában szeretne dolgozni. Már a középiskolában idegenforgalmi szakon végzett, majd a főiskolán szállodamenedzsmentet és vendéglátásszervezést tanult. Szakmai elhivatottságát mutatja, hogy több képzést is elvégzett, mint például:

barista,

latte-art,

alap- és középfokú borismereti kultuszok.

A kecskeméti jelölt eséllyel pályázik a közönségdíjra is

A pályázat nyertesét hamarosan szakmai zsűri választja ki, azonban az MSZÉSZ közönségszavazást is indított. A szavazás október 22-én vette kezdetét és 29-ig várják a voksokat az Év Fiatal Szállodása 2025 oldalon.

A kecskeméti Halál Noémi bizakodhat, hiszen a 22 jelölt közül cikkünk megírásának pillanatában a 4. helyen áll a közönségszavazáson. A kecskeméti szakembert ráadásul alig több mint száz szavazat választja el a jelenlegi listavezetőtől. A közönségszavazás nyertese a pályázat különdíjasa lesz. Az oklevélátadásra a jövő évi Év Szállodája Gálán kerül sor.

Az Év Fiatal Szállodása 2025 pályázat nyertesét szakmai zsűri választja ki. A legjobb 3 pályázó meghívást kap a Turizmus Évadnyitó Gálára, ahol a Szövetség elnöke és elismert szakmai szereplők adják át a díjat az első helyezettnek.