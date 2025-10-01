Tiszakécske szíve nagyot dobbant, a sporthéten fogtak össze egy bajba jutott családért

A Giorgio's SpinRacing Stúdió idén változatos edzésprogramokkal várta a látogatókat. Tiszakécskén nem maradhatott el az Európai Sportbizottság által létrehozott Európai Sporthét megrendezése, melynek keretein belül különféle új sportolási formákat tanulhattak a tiszakécskeiek. A programot szeptember 22. és 30. között tartották meg.

Az Európai Sporthéten összefogtak egy bajba jutott családért

Fotó: Beküldött fotó

Siker, siker hátán az Európai Sporthéten

„Óriási öröm volt újra részesének lenni egy ekkora volumenű programsorozatnak, mint az Európai Sporthét” – nyilatkozta Gondi Nikolett, a Giorgio's SpinRacing Stúdió edzője.Hozzátette: a Giorgio's SpinRacing Stúdió biztosan jövőre is csatlakozik ehhez az eseményhez, mert idén is nagy sikerük volt.

A múlt hét során több mint 110 embert mozgattak meg, az ingyenes és az órarendi programjaikon, és sokan több óratípust is ki tudtak próbálni. Mindenféle csapat jött a rendezvényre, anya-fia páros és házaspárok is sportoltak együtt.

„A legnagyobb sikerű program a kültéri edzésparkban tartott óra volt, amit nagyon sokan meg is szeretnének ismételni, ehhez azonban sajnos az időjárás már nem igazán kedvező, de még nem mondtunk le róla, hogy alkalomadtán újra kimenjünk a Tisza-partra edzést tartani” – nyilatkozta az edző.

Sokan nemcsak a közös sport okán jöttek, hanem a Tiszakécskén leégett családi ház támogatása miatt is

Fotó: Beküldött fotó

Nagy összeg gyűlt össze a bajba jutott család megsegítésére

Külön öröm, hogy sokan nemcsak a közös sport okán jöttek, hanem a Tiszakécskén leégett családi ház támogatása miatt is. A bajba jutott család 70 négyzetméteres háza, illetve a melléképület tetőszerkezete égett le a Bögiszőlő tanyán idén augusztusban. A tüzet a villanyórából keletkezett zárlat okozta. Az épületben öten éltek.

„Nagy erőt veszek magamon és meg osztom veletek a szomorú hírt, ami velünk történt. 2025.08.10-án, vasárnap hajnali 04:00-kor ébredtem fel a hangokra, kimentem a konyhába, hogy mégis mi lehet az, kinéztem a konyhaablakon és lángokba borult az egész ól” – írta korábban Viczinai Edit Facebook-oldalán. Segítséget a bejegyzésében a tető felújításhoz kért, mert az teljesen leégett.

A Sporthéten összesen 160 ezer forintot tudtak összegyűjteni a bajba jutott családnak, akik 2-3 hét múlva már el is tudják kezdeni a munkálatokat.