Megújult a borotai sportcsarnok, tizedére csökken a károsanyag-kibocsátás – fotók

A település általános iskolájának sportcsarnoka 1993-ban épült a korábbi kisméretű tornaterem helyén. A létesítmény építése dr. Geiger Ferenc, Borota akkori polgármestere munkásságához fűződik, aki megálmodta és kijárta, hogy a faluban megépüljön a térségi szinten is kiemelkedően igényesen megtervezett és kivitelezett sportcsarnok. A beruházás akkor mérföldkőnek számított a település életében, amely nemcsak méreteiben, de külsőleg is óriásinak tűnt a korábbi tornateremmel szemben. – Az általános iskola sportcsarnoka sokak életében meghatározó helyszín volt, ahova tanítás után jártak kosarazni, tömegsportra, hittanos focira. Épp ezért a sportcsarnok nem csupán egy épület ablakokkal, bordásfalakkal, hanem egy közösségi színtér, ami összehoz, formál és erősít, összetart minket, borotaiakat – fogalmazott az energetikai felújítás átadása során a köszöntőjében Tóth Renáta polgármester.

Korszerű energetikai felújításon esett át a borotai sportcsarnok

Fotó: Pozsgai Ákos

Teljes energetikai felújítás

Az elmúlt évtizedek azonban súlyos nyomot hagytak az épületen, ezért vált az egyik legfontosabb célkitűzéssé az önkormányzat számára a sportcsarnok energetikai korszerűsítése. A település vezetőjének a felújított sportcsarnok ünnepélyes átadásán elhangzott tájékoztatójából kiderült, hogy 2021-ben kezdhették meg a sportcsarnok energetikai korszerűsítésének az előkészítését. A vármegyei önkormányzat és a Bács-Kiskun Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szakembereinek közreműködésének köszönhetően 2022. március végén 187,5 millió forint európai uniós forrást nyert a település a sportcsarnok energetikai felújítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében. A felújítás során kicserélték az összes külső nyílászárót új, műanyagkeretes ajtókra és ablakokra, korszerűsítették a fűtésrendszert, hőszivattyút szereltek be és napelemeket telepítettek az épület tetejére, valamint új, szigetelt burkolatot kapott a külső homlokzat.

Felelős előre tekintés

– A sportcsarnok teljes energetikai korszerűsítésével nagy lépést tettünk egy zöldebb település, az energiatudatos intézmény üzemeltetés felé. Így az épület mostantól modern, energiahatékony és környezetbarát módon szolgálja a helyi közösséget. A felújításnak köszönhetően tizedére csökken a károsanyag-kibocsátás, valamint hosszú távon takarékosabb lesz a fenntartás és üzemeltetés – emlékeztetett a polgármester, aki szerint fontos üzenete a felújításnak, hogy a borotaiak nemcsak a múlt értékeire vigyáznak, hanem a jövő felé is felelősen tekintenek.