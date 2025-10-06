40 perce
Megújult a borotai sportcsarnok, tizedére csökken a károsanyag-kibocsátás – fotók
A tizedére csökken a károsanyag-kibocsátás és jelentős költségmegtakarítást is remél az önkormányzat a korszerűsített iskolai sportcsarnok üzemeltetése során. Az energetikai felújításon átesett épület nemcsak új nyílászárókat és hőszivattyús fűtésrendszert, hanem napelemeket is kapott, valamint új hőszigetelt burkolat került a külső homlokzatra.
A település általános iskolájának sportcsarnoka 1993-ban épült a korábbi kisméretű tornaterem helyén. A létesítmény építése dr. Geiger Ferenc, Borota akkori polgármestere munkásságához fűződik, aki megálmodta és kijárta, hogy a faluban megépüljön a térségi szinten is kiemelkedően igényesen megtervezett és kivitelezett sportcsarnok. A beruházás akkor mérföldkőnek számított a település életében, amely nemcsak méreteiben, de külsőleg is óriásinak tűnt a korábbi tornateremmel szemben. – Az általános iskola sportcsarnoka sokak életében meghatározó helyszín volt, ahova tanítás után jártak kosarazni, tömegsportra, hittanos focira. Épp ezért a sportcsarnok nem csupán egy épület ablakokkal, bordásfalakkal, hanem egy közösségi színtér, ami összehoz, formál és erősít, összetart minket, borotaiakat – fogalmazott az energetikai felújítás átadása során a köszöntőjében Tóth Renáta polgármester.
Teljes energetikai felújítás
Az elmúlt évtizedek azonban súlyos nyomot hagytak az épületen, ezért vált az egyik legfontosabb célkitűzéssé az önkormányzat számára a sportcsarnok energetikai korszerűsítése. A település vezetőjének a felújított sportcsarnok ünnepélyes átadásán elhangzott tájékoztatójából kiderült, hogy 2021-ben kezdhették meg a sportcsarnok energetikai korszerűsítésének az előkészítését. A vármegyei önkormányzat és a Bács-Kiskun Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szakembereinek közreműködésének köszönhetően 2022. március végén 187,5 millió forint európai uniós forrást nyert a település a sportcsarnok energetikai felújítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében. A felújítás során kicserélték az összes külső nyílászárót új, műanyagkeretes ajtókra és ablakokra, korszerűsítették a fűtésrendszert, hőszivattyút szereltek be és napelemeket telepítettek az épület tetejére, valamint új, szigetelt burkolatot kapott a külső homlokzat.
Felelős előre tekintés
– A sportcsarnok teljes energetikai korszerűsítésével nagy lépést tettünk egy zöldebb település, az energiatudatos intézmény üzemeltetés felé. Így az épület mostantól modern, energiahatékony és környezetbarát módon szolgálja a helyi közösséget. A felújításnak köszönhetően tizedére csökken a károsanyag-kibocsátás, valamint hosszú távon takarékosabb lesz a fenntartás és üzemeltetés – emlékeztetett a polgármester, aki szerint fontos üzenete a felújításnak, hogy a borotaiak nemcsak a múlt értékeire vigyáznak, hanem a jövő felé is felelősen tekintenek.
Borota nyertes
– Az elmúlt évtized nyertese volt Borota, hiszen több, a település életét meghatározó fejlesztést is végre tudtak hajtani. Elkészült az 5412-es út felújítása Jánoshalmától Borotáig és Csávolyig, megújult a borotai bekötő út, a Szent István utca felújítását pedig a következő hetekben fejezik be. Megújult az egészségház, az általános iskola, az önkormányzati szolgálati lakás, több, a település életét meghatározó fejlesztés mellett – sorolta a megvalósult beruházásokat Bányai Gábor kormánybiztos, a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki javaslatot tett arra, hogy a sportcsarnokot nevezzék el dr. Geiger Ferenc, Borota egykori polgármesteréről, a sportcsarnok megvalósítójáról. A képviselő annak a reményének is hangot adott, hogy a felnőttek közül is minél többen fedezik fel újra a sportcsarnok adta lehetőséget és kezdenek el újra sportolni.
Halász Bence büszke nagyapjára
A névadó ötletét örömmel fogadta Halász Bence olimpiai ezüstérmes kalapácsvető, aki a volt polgármester unokája, és aki jelen volt a megújult sportcsarnok ünnepélyes átadásán. Elmondta, hogy büszkeséggel tölti el, hogy nagyapja ilyen fontos szerepet töltött be Borota életében.
– Amikor a diákok két műsorszámmal is kedveskedtek nekünk, nagyon boldog voltam, hiszen láttam az örömöt az arcukon, és azt is, hogy szívesen mutatták be. Feljöttek bennem a régi emlékeim, amikor én is először ismerkedtem meg Jánoshalmán a sportcsarnokban a testnevelésórával, utána pedig amikor elkezdtem a komoly edzésekre járni – idézte fel a régi emlékeket az olimpikon sportoló, aki mindenkinek jó egészséges és jó sportolást kívánt.
Korszerű sportcsarnokot adtak át BorotánFotók: Pozsgai Ákos
Vármegyei fejlesztések
Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat elnöke emlékeztetett, hogy a beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósult meg.
– Ezeket a fejlesztéseket koordinálja a vármegyei önkormányzat, óvodákat, bölcsődéket, iskolákat fejlesztünk, közterületek, közintézmények újulnak meg. Csapadékelvezető-csatornákat, kerékpárutakat, utakat és ipari parkokat építünk. Ezek mind olyan fejlesztések, amelyek biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik a helyben élők mindennapjait. A vármegyében minden településen hajtunk végre ilyen fejlesztéseket, a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig. Így zajlik másfél évtizede, egy jól működő rendszerben, minden település érdekeit szem előtt tartva, az ott élők érdekeit kiszolgálva – hangsúlyozta a vármegyei közgyűlés elnöke.
A megújult sportcsarnokot Gyirán Péter katolikus plébános áldotta meg.
