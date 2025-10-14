A bajai nők közös sétával hívták fel a figyelmet az emlőrákszűrés fontosságára – fotók

Az emlőrák elleni küzdelem jegyében közös sétára indultak a bajai hölgyek október 14-én, kedden délután. Az akcióval ismét az emlőrákszűrés és a prevenció fontosságára hívták fel a figyelmet.

Fotó: Rab Rita

Csoportosan haladt a menet, hogy észrevegyék a bajaiak és azok is, akik csak átutazók. Az érdeklődők a Szentháromság téren, a Bácskai Kultúrpalotában gyülekeztek, ahol kitűzték az aprócska rózsaszín szalagokat. Ezután a főtéren át a Déri kertbe sétált át a menet rózsaszín gerberákkal és lufikkal a kezükben.

A rendezvényen jelen volt dr. Bari Bernadett, Baja polgármestere és Csubákné Besesek Andrea alpolgármester is. Elsőként dr. Zöld László Csabáné tanácsnok, az Egészséges Baja Városért Közalapítvány kuratóriumának tagja mondott köszöntőt. Arról beszélt, hogy ez a látszólag jelentéktelen megmozdulás fontos jelentőséggel bír, hiszen célja ráirányítani a szűrővizsgálatokra a lányok, asszonyok figyelmét. Amilyen egyszerű mozgás a séta, számos más mozgásformához viszonyítva, oly egyszerű vagy sok esetben olyan egyszerű lenne a mellrákszűrés.

– A bizonytalansághoz, a félelmekhez, netán a rákbetegség kezeléséhez képest is egyszerű egy szűrővizsgálat elvégzése, ezért is kell megtenni – emelte ki beszédében a tanácsnok. Hozzátette: egy rákbetegség nem egyszemélyes történet, hiszen érinti a beteg hozzátartozóit, családtagjait. Minden rákbeteg mögött ott vannak azok, akik szeretik őt és aggódnak érte.