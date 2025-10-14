1 órája
A bajai nők közös sétával hívták fel a figyelmet az emlőrákszűrés fontosságára – fotók
Kulcsfontosságú a prevenció! Bajai nők rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet az emlőrákszűrés fontosságára és a korai felismerés életmentő erejére.
Az emlőrák elleni küzdelem jegyében közös sétára indultak a bajai hölgyek október 14-én, kedden délután. Az akcióval ismét az emlőrákszűrés és a prevenció fontosságára hívták fel a figyelmet.
Csoportosan haladt a menet, hogy észrevegyék a bajaiak és azok is, akik csak átutazók. Az érdeklődők a Szentháromság téren, a Bácskai Kultúrpalotában gyülekeztek, ahol kitűzték az aprócska rózsaszín szalagokat. Ezután a főtéren át a Déri kertbe sétált át a menet rózsaszín gerberákkal és lufikkal a kezükben.
Az emlőrákszűrés fontosságára hívták fel a figyelmet
A rendezvényen jelen volt dr. Bari Bernadett, Baja polgármestere és Csubákné Besesek Andrea alpolgármester is. Elsőként dr. Zöld László Csabáné tanácsnok, az Egészséges Baja Városért Közalapítvány kuratóriumának tagja mondott köszöntőt. Arról beszélt, hogy ez a látszólag jelentéktelen megmozdulás fontos jelentőséggel bír, hiszen célja ráirányítani a szűrővizsgálatokra a lányok, asszonyok figyelmét. Amilyen egyszerű mozgás a séta, számos más mozgásformához viszonyítva, oly egyszerű vagy sok esetben olyan egyszerű lenne a mellrákszűrés.
– A bizonytalansághoz, a félelmekhez, netán a rákbetegség kezeléséhez képest is egyszerű egy szűrővizsgálat elvégzése, ezért is kell megtenni – emelte ki beszédében a tanácsnok. Hozzátette: egy rákbetegség nem egyszemélyes történet, hiszen érinti a beteg hozzátartozóit, családtagjait. Minden rákbeteg mögött ott vannak azok, akik szeretik őt és aggódnak érte.
Emlőrákszűrés akció: Közös sétára indultak a bajai hölgyekFotók: Rab Rita
Végezetül arra emlékeztetett, hogy azért kell elmenni a szűrővizsgálatokra, hogy a bizonytalanság bizonyossággá legyen, a sejtés pedig tudássá. Hiszen a biztos tudás magában rejti a gyógyulás lehetőségét. Minél előbb leleplez a vizsgálat egy rosszindulatú folyamatot, annál előbb nyílik lehetőség a gyógyításra.
A köszöntő után lélekemelő műsor következett, majd ezt követően elültették az életet szimbolizáló fát a Déri kert játszóterénél és elkezdődött a közös életre hívó séta. A menet a Sugovica hídon át vonulva elengedte a rózsaszín lufikat.
