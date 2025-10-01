Hamis hírek terjedtek el a szemétszállításról, bennégett házában egy idős férfi

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kedden megtalálták az eltűnt lányt, rács mögött marad a miskei kislány gyilkosa, illetve, hogy megjelent az aranyszínű sárgaság.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Gyönyörű gyilkos rejtőzik a virágoskertekben, a mérge pár nap alatt öl

Sokan nem is tudnak a káprázatosan szép virág sötét oldaláról. Az őszi kikerics mérge nem csupán állatokra, emberre is veszélyes lehet.

Kamasz fosztogató tartotta rettegésben a környéket, hónapokig bujkált a rendőrök elől

Június és szeptember között több lopást is elkövetett egy 17 éves fiatal Dunapatajtól Foktőig: akkumulátort, elektromos rollereket és egy értékes motorkerékpárt is ellopott.

Megjelent a rettegett kór a vadkerti szőlőkben, sürgős utasításokat adott az önkormányzat

A soltvadkerti szőlőket sem kerüli el a rettegett fertőzés, amely a teljes borvidék és a gazdák megélhetését veszélyezteti – tudatta közösségi oldalán a soltvadkerti önkormányzat. Azt kérik a szőlős gazdáktól, hogy mindenki járja végig a szőlőjét és jelölje meg a gyanús tőkéket, majd jelezze a hegyközség felé, ahol megjelenhetett az aranyszínű sárgaság.

Téves információk jelentek meg a szemétszállításról, a minisztérium mindent tisztázott

A napokban hamis hírek terjedtek el az interneten a szemétszállításról. Erre reagálva közleményt adott ki az Energiaügyi Minisztérium, hogy mi is pontosan az igazság a MOHU-val kapcsolatban.

Hungarikum védjegyet kapott egy solti család szívvel-lélekkel főzött pálinkája

A Solti Pálinkaház különleges mérföldkőhöz érkezett: termékeik immár a Hungarikum védjegyet viselhetik. A Solti Pálinka a hagyományos kisüsti technológiát és a több mint százéves főzdei múltat ötvözi, így méltán vált a magyar gasztronómia kiemelkedő értékévé.

Megtalálták az eltűnt lányt, édesanyja szerint fogva tartották a 14 éves Zsanettet

Szeptember 26-án veszett nyoma a 14 éves szabadszállási lánynak. A család és a rendőrség is kereste a tinédzsert. Az édesanya szerdán arról tájékoztatott közösségi oldalán, hogy megtalálták az eltűnt lányát.