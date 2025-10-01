35 perce
Hamis hírek terjedtek el a szemétszállításról, bennégett házában egy idős férfi
Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy a megtalálták az eltűnt lányt, közleményt adott ki az Energiaügyi Minisztérium a szemétszállítás rendjéről, valamint, életét vesztette egy idős férfi a bácsbokodi háztűzben.
Gyönyörű gyilkos rejtőzik a virágoskertekben, a mérge pár nap alatt öl
Sokan nem is tudnak a káprázatosan szép virág sötét oldaláról. Az őszi kikerics mérge nem csupán állatokra, emberre is veszélyes lehet.
Kamasz fosztogató tartotta rettegésben a környéket, hónapokig bujkált a rendőrök elől
Június és szeptember között több lopást is elkövetett egy 17 éves fiatal Dunapatajtól Foktőig: akkumulátort, elektromos rollereket és egy értékes motorkerékpárt is ellopott.
Megjelent a rettegett kór a vadkerti szőlőkben, sürgős utasításokat adott az önkormányzat
A soltvadkerti szőlőket sem kerüli el a rettegett fertőzés, amely a teljes borvidék és a gazdák megélhetését veszélyezteti – tudatta közösségi oldalán a soltvadkerti önkormányzat. Azt kérik a szőlős gazdáktól, hogy mindenki járja végig a szőlőjét és jelölje meg a gyanús tőkéket, majd jelezze a hegyközség felé, ahol megjelenhetett az aranyszínű sárgaság.
Téves információk jelentek meg a szemétszállításról, a minisztérium mindent tisztázott
A napokban hamis hírek terjedtek el az interneten a szemétszállításról. Erre reagálva közleményt adott ki az Energiaügyi Minisztérium, hogy mi is pontosan az igazság a MOHU-val kapcsolatban.
Hungarikum védjegyet kapott egy solti család szívvel-lélekkel főzött pálinkája
A Solti Pálinkaház különleges mérföldkőhöz érkezett: termékeik immár a Hungarikum védjegyet viselhetik. A Solti Pálinka a hagyományos kisüsti technológiát és a több mint százéves főzdei múltat ötvözi, így méltán vált a magyar gasztronómia kiemelkedő értékévé.
Megtalálták az eltűnt lányt, édesanyja szerint fogva tartották a 14 éves Zsanettet
Szeptember 26-án veszett nyoma a 14 éves szabadszállási lánynak. A család és a rendőrség is kereste a tinédzsert. Az édesanya szerdán arról tájékoztatott közösségi oldalán, hogy megtalálták az eltűnt lányát.
Továbbra is rács mögött marad a miskei kislány meggyilkolásával gyanúsított nevelőapa
További három hónappal meghosszabbította a bíróság a 22 hónapos Hanna meggyilkolásával gyanúsított J. Dávid letartóztatását – közölte Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék szóvivője. A miskei kislány nevelőapját kommandósok fogták szeptember 2-án.
Fémdarabokat találtak a közkedvelt élelmiszerben, a hatóság elrendelte a megsemmisítését
Egy Magyarországra is importált élelmiszerben fémdarabokat találtak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el.
Berobbant az Otthon Start, rekordszintre ugrott a lakáspiaci kínálat
A kedvezményes lakáshitel hatására rekordot döntött a friss lakóingatlanok száma. Négy éve nem látott robbanás következett be az ingatlanpiacon az Otthon Start Program következtében, amivel nem csak az elsőlakás-vásárlók fognak jól járni.
Teljes terjedelmében égett a ház, idős lakója bennégett az épületben
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház Bácsbokodon, a Tóth Kálmán utcában szerda délután.
A magyar népmesék varázslatos világába hív a különleges kunszállási meseösvény
Egyedülálló közösségi összefogással valósult meg a Kunszállási Mosolyvár Óvoda és Bölcsőde új fejlesztése. A magyar népmesékre épülő, interaktív meseösvény minden érdeklődő előtt ingyenesen látogatható. A projekt Kunszállás Község Önkormányzata és Almási Roland Márk polgármester támogatásával jött létre, valamint a helyi közösség példás összefogásának köszönhetően valósult meg.
