Jó kis bulit csaptak első tanévük örömére a kecskeméti diákok – fotók, videó

Kecskeméten az Otthon Mozi termében gyűltek össze az első osztályosok, akiket Engert Jakabné alpolgármester a Városi Szociális Közalapítvánnyal együtt köszöntött. A rendezvényen a kis diákok a Lóca együttes segítségével kapcsolódhattak ki.

Engert Jakabné alpolgármester a Városi Szociális Közalapítvánnyal együtt köszöntötte az első osztályosokat

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Az első osztályosok együtt táncoltak és énekeltek az együttessel

Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány elnöke elmondta, hogy több mint 10 éve a Városi Szociális Közalapítvány indította el ezt a rendezvényt, amire főleg olyan elsős gyerekeket hívnak meg, akik kevésbé gazdag háztartásból jönnek. A rendezvény célja, hogy egy kis kedvet csináljon a gyerekeknek az iskolakezdéshez, hogy adjanak egy kis muníciót a tanévhez. Ebben az évben hét iskolát hívtak meg, ami összesen 160 gyermeket jelent. Ennél többen már az Otthon Mozi termébe nem is fértek volna el.