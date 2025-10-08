október 8., szerda

Lóca együttes

1 órája

Jó kis bulit csaptak első tanévük örömére a kecskeméti diákok – fotók, videó

Széles mosoly volt szerdán a kecskeméti iskolakezdők arcán. A Városi Szociális Közalapítvány jóvoltából az első osztályosok a Lóca együttes előadásán vehetettek részt első tanévük örömére, a végén pedig egy kis ajándékot is hazavihettek magukkal. 

Brockmeyer Sophie Isabella

Kecskeméten az Otthon Mozi termében gyűltek össze az első osztályosok, akiket Engert Jakabné alpolgármester a Városi Szociális Közalapítvánnyal együtt köszöntött. A rendezvényen a kis diákok a Lóca együttes segítségével kapcsolódhattak ki. 

Az első osztályosok a Lóca együttessel buliztak
Engert Jakabné alpolgármester a Városi Szociális Közalapítvánnyal együtt köszöntötte az első osztályosokat
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

Az első osztályosok együtt táncoltak és énekeltek az együttessel

Horváth Attiláné, a Városi Szociális Közalapítvány elnöke elmondta, hogy több mint 10 éve a Városi Szociális Közalapítvány indította el ezt a rendezvényt, amire főleg olyan elsős gyerekeket hívnak meg, akik kevésbé gazdag háztartásból jönnek. A rendezvény célja, hogy egy kis kedvet csináljon a gyerekeknek az iskolakezdéshez, hogy adjanak egy kis muníciót a tanévhez. Ebben az évben hét iskolát hívtak meg, ami összesen 160 gyermeket jelent. Ennél többen már az Otthon Mozi termébe nem is fértek volna el. 

A Lóca együttes előadásán vehettek részt az elsősök Kecskeméten

Fotók: Brockmeyer Sophie Isabella

A mozi termében a gyerekeket először Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte, majd a Lóca együttes várta őket egy kis meglepetés előadással. Az előadók énekeltek és táncoltak a gyerekekkel együtt, akik széles mosollyal utánozták az énekesek mozdulatait. 

Az alkalom végén a gyermekek kaptak egy kis ajándékot, köztük játékokat és finomságokat is, amit útravalónak elvihettek egy kis boldog emlékként. 

