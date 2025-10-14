A kiállításon látható festményekkel lépnek fel a pszichiátriai betegek megbélyegzése ellen – fotók

A kecskeméti kórház három éve csatlakozott az országos festőmaratonhoz. Minden évben szeptember végén tartják meg a 24 órás rendezvényt, ahol hivatásos és amatőr művészek, valamint pszichiátriai betegséggel élő alkotók együtt, egy közösségi térben, képekben fogalmazzák meg, hogyan érzékelik az őket körülvevő világot. A mostani kiállítás a tavalyi élményfestés képeiből állt össze.

A PsychArt24 élményfestés munkáiból nyílt kiállítás a kórházban

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Az élményfestés emberi történetekről is szól

A vándorkiállítás keddi kecskeméti megnyitóján Nagyné Szigeti Dóra kommunikációs vezetője kezdte el a beszédek sorát, melyben összefoglalta a PsychArt Művészeti Maraton küldetését.

– Ez a kiállítás nemcsak a művészet erejéről, hanem az emberi lélek sokszínűségéről és küzdelmeiről is szól. A bemutatott művek hidat képeznek művészet és gyógyítás, alkotás és önkifejezés között, emlékeztetve bennünket arra, hogy a művészet gyógyító ereje mindenki számára elérhető. Ezek nem csupán festmények, hiszen minden ecsetvonás mögött egy-egy emberi történet, érzés rejtőzik, mely alkotójáról is mesél – hangsúlyozta.

Küldetésként tekintenek az emberi méltóság megőrzésére

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Pszichiátriai Osztályának és Járóbeteg Szakellátásának munkatársai gyógyító munkájuk mellett küldetésüknek tekintik, hogy segítsék a pszichiátriai betegséggel élő személyek emberi méltóságának megőrzését és a mentális betegségeket megbélyegző előítéletek lebontását. A felépülési folyamatnak fontos eleme a kreativitás, a művészi alkotó erő kibontakoztatása. Nappali Kórházi Részleg művészeti műhelyében kerámia alkotások, festmények, kollázsok, versek és színpadi előadások születnek hétről hétre.

Évente több mint 300 alkotás születik a festőmaratonon

2023-ban egy rendhagyó, célzottan antistigma programsorozatot szerveztek, melynek során, céljuk az volt, hogy pozitív, közösségi élményt teremtsenek mentális betegséggel élők és hozzátartozóik, valamint az erre nyitott érdeklődők számára együtt, egy helyen, egy időben, egy közös valóságban. A programsorozat 2023. szeptember végén 24 órás élményfestéssel folytatódott országszerte. Már az első évben több mint 300 alkotás született.