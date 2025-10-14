1 órája
A kiállításon látható festményekkel lépnek fel a pszichiátriai betegek megbélyegzése ellen – fotók
Új tárlat nyílt a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Lift Galériájában. A 2024. évi PsychArt Művészeti Maraton válogatott alkotásait láthatja a közönség. A közösségi élményfestés célja, hogy a művészet eszközeivel segítsék a pszichiátriai betegséggel élőket a megbélyegzés ellen.
A kecskeméti kórház három éve csatlakozott az országos festőmaratonhoz. Minden évben szeptember végén tartják meg a 24 órás rendezvényt, ahol hivatásos és amatőr művészek, valamint pszichiátriai betegséggel élő alkotók együtt, egy közösségi térben, képekben fogalmazzák meg, hogyan érzékelik az őket körülvevő világot. A mostani kiállítás a tavalyi élményfestés képeiből állt össze.
Az élményfestés emberi történetekről is szól
A vándorkiállítás keddi kecskeméti megnyitóján Nagyné Szigeti Dóra kommunikációs vezetője kezdte el a beszédek sorát, melyben összefoglalta a PsychArt Művészeti Maraton küldetését.
– Ez a kiállítás nemcsak a művészet erejéről, hanem az emberi lélek sokszínűségéről és küzdelmeiről is szól. A bemutatott művek hidat képeznek művészet és gyógyítás, alkotás és önkifejezés között, emlékeztetve bennünket arra, hogy a művészet gyógyító ereje mindenki számára elérhető. Ezek nem csupán festmények, hiszen minden ecsetvonás mögött egy-egy emberi történet, érzés rejtőzik, mely alkotójáról is mesél – hangsúlyozta.
Küldetésként tekintenek az emberi méltóság megőrzésére
A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Pszichiátriai Osztályának és Járóbeteg Szakellátásának munkatársai gyógyító munkájuk mellett küldetésüknek tekintik, hogy segítsék a pszichiátriai betegséggel élő személyek emberi méltóságának megőrzését és a mentális betegségeket megbélyegző előítéletek lebontását. A felépülési folyamatnak fontos eleme a kreativitás, a művészi alkotó erő kibontakoztatása. Nappali Kórházi Részleg művészeti műhelyében kerámia alkotások, festmények, kollázsok, versek és színpadi előadások születnek hétről hétre.
Évente több mint 300 alkotás születik a festőmaratonon
2023-ban egy rendhagyó, célzottan antistigma programsorozatot szerveztek, melynek során, céljuk az volt, hogy pozitív, közösségi élményt teremtsenek mentális betegséggel élők és hozzátartozóik, valamint az erre nyitott érdeklődők számára együtt, egy helyen, egy időben, egy közös valóságban. A programsorozat 2023. szeptember végén 24 órás élményfestéssel folytatódott országszerte. Már az első évben több mint 300 alkotás született.
A PsychArt24 művészeti maratont a Moravcsik Alapítvány és a Budapest Art Brut Galéria 2010-ben hozta létre. Idén Kecskemét és Kalocsán is együtt alkottak a pszichoszociális fogyatékossággal élők és az egészséges résztvevők.
A stigmatizációt semmi nem indokolja
A vendégeket és alkotókat dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója köszöntötte.
– A Lift Galéria kórházunk kulturális fókuszpontja, ahol már eddig is sok, színvonalas kiállítást mutattunk be. Ez a mostani kiállítás egy picit különleges, hiszen a stigmatizáció, megbélyegzés ellen harcol. A képzelt valóság és azok a sokféle viselkedésformák, magatartásformák, amelyek ebből származtathatóak, tulajdonképpen ez az emberi kultúra. És hogyha ebbe egy picit belegondolunk, akkor a pszichiátria, a pszichiátriai betegség szintén a kultúra része. Ennélfogva a stigmatizációt az égvilágon semmi nem indokolja. A klasszikus pszichiátriai kórképekkel küzdő betegeknek nagyon sok mindent köszönhet az emberi művészet, ez a kettő teljesen szétválaszthatatlan egymástól. A kiállításon látható képek nagyon sokfélék, olyanok, mint mi. Számomra több alkotásról a XX. század első felének avantgárd festészete köszön vissza. Nem annak a másolata, de mint annak a folytatása lenne és annak a hatása érezhető lenne rajta, hiszen a kultúra az mély gyökerekkel rendelkezik pszichiátriában is és klasszikus értelemben is – tette hozzá.
Folyamatos küzdenek a megbélyegzés ellen
Végül dr. Lehoczky Szilvia, a Pszichiátriai osztály foglalkoztatójának pszichiátere szólt a háttérben zajló munkáról. Elmondta: nagy öröm számukra, hogy ez nem egy fellángolás volt két évvel ezelőtt, és immár harmadik alkalommal rendezhették meg a 24 órás festést. A Stigma ellen való küzdés az nem egy egyszeri alkalom, hanem a folyamatos állandó sok energiát és sok lelkesedést igénylő munka.
A műsorban fellépett a Pszichiátriai Osztály Nappali Foglalkoztatójának két tagja Nagy Zoltán, aki Lázár János „Csodajó” című művét adta elő, gitáron kísérte maga a szerző, Lázár János.
