október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyudíjasok

2 órája

Ne essen kétségbe, ha nem kapta meg az élelmiszer-utalványát! Mutatjuk, mit kell tennie

Címkék#élelmiszer utalvány#igénylés#posta#nyugdíjas

Az utalvány minden nyugdíjasnak jár, így nem kell kétségbe esni, ha nem találta meg még a postaládájában. Bárhogy is keveredett el az élelmiszer-utalványa, mindenre van megoldás. Mutatjuk, hogy tudja megszerezni elkeveredett támogatását!

Brockmeyer Sophie Isabella

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítették a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, melyek hideg élelmiszer vásárlására lehte felhasználni. Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője Facebook-oldalán tájékoztatta a nyugdíjasokat arról, hogy mit kell tenni, ha valami probléma történt az utalványok átvételénél.

Az élelmiszer-utalványokat hideg élelmiszerre lehet költeni
Ha nem kapta még készhez élelmiszer-utalványát, nem kell kétségbe esni
Forrás: Délmagyar.hu

Az élelmiszer-utalvány átvételének folyamata

Ahol a postás nem tudta személyesen átadni az utalványt, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, melynek segítségével a postán át lehet venni az utalványt. Ezt azonban csak 10 napig lehet megtenni, mert eddig őrzik az utalványokat a postán. Ha lekéste volna ezt a 10 napot, akkor az ismételt kiküldéshez keresse a Magyarorszag.hu honlapon elérhető „Kérelem nyugdíjbiztosítási ügyben” űrlapot – tájékoztatott az országgyűlési képviselő.

Lehet, hogy rossz címet adott meg?

Abban az esetben, ha utalványt és értesítőt sem kapott, akkor nagy valószínűséggel a megadott címmel lehet a gond. Ebben az esetben november 14. előtt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kell új címre kiküldést kérnie 

  • online, 
  • személyesen 
  • vagy levélben.

Ehhez a lakcím változását bejelentő űrlapot kell kitölteni és megküldeni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - írta Zsigó Róbert.

Élelmiszer-utalvány határideje és fontos tudnivalói

Korábbi cikkünkben már említettük, hogy mikre érdemes figyelni az utalvány kapcsán. Az utalványok 2025. december 31-ig használhatók fel. Ezt követően már nem váltható be semmilyen formában, az utalvány elveszik. Kizárólag hideg élelmiszerekre váltható be, nem fogadható el meleg ételre, alkoholra, dohányárura, vegyi áru vagy kozmetikum vásárlására sem az utalvány. Nem adnak vissza belőle pénzt, így a vásárlást úgy kell megtervezni, hogy a teljes összeg felhasználásra kerüljön.

Az utalványt az ország olyan boltjaiban fogadják el, ahol főtevékenységként hideg élelmiszert árusítanak — például kisboltok, zöldségesek, pékségek, hentesüzletek, tejboltok. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu