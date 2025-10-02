október 2., csütörtök

Sosem késő tanulni! Újra ingyenes egyetemi kurzusokat indítanak nyugdíjasoknak Kecskeméten

Címkék#szenior#Cédrusnet#CédrusNet Kecskemét Program#kurzus

2025 őszén ismét egyedülálló lehetőség nyílik a kecskeméti idősek előtt. A korbarát címmel rendelkező Neumann János Egyetem és a CédrusNet Kecskemét Program együttműködésében ingyenes egyetemi kurzusokra jelentkezhetnek a szeniorok.

Orosz Fanni Flóra

A CédrusNet Kecskemét kezdeményezése országosan is ritkaságszámba megy, hiszen kevés magyar városban adódik lehetőség arra, hogy a nyugdíjasok egyetemi kurzusokon vegyenek részt és térítésmentesen bővítsék tudásukat. 

Egyetemi kurzusok a Neumannon
Egyetemi kurzusokat tartanak a nyugdíjasoknak
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Előadások és egyetemi kurzusok

Az idén ősszel meghirdetett félévben több mint tíz különböző előadás és kurzus várja az érdeklődőket a Neumann János Egyetemen. A résztvevők olyan izgalmas és hasznos témákkal találkozhatnak, mint például:

  • Integrált szőlőtermesztés
  • Növénytan
  • Gyümölcstermesztési- és faiskola alapismeretek
  • Kistermelői zöldségtermesztés
  • Inváziós növényfajok
  • Környezetgazdálkodás és fenntartható fejlődés
  • Közösségfejlesztés
  • Szaktanácsadás

A CédrusNet Kecskemét arra bátorítja a kecskeméti szeniorokat, hogy éljenek a lehetőséggel, újítsák meg ismereteiket, szerezzenek új készségeket, és éljék át újra az „egyetemista lét” élményét.

Jelentkezési határidő 

A jelentkezés történhet e-mailben a [email protected] címen, telefonon a 06 76 444 583-as számon, vagy személyesen munkaidőben a Széchenyi sétány 6. szám alatt. A jelentkezés menete a következő: először válassza ki az ingyenes kurzusok közül azokat, amelyekre biztosan el tud járni, majd töltse ki a regisztrációs űrlapot, és a végén kattintson a Küldés gombra. Ha Facebook-felhasználó, érdemes csatlakozni a kurzuslátogatók számára létrehozott zárt csoporthoz is, ahol minden változásról időben tájékoztatást kap.

