Sosem késő tanulni! Újra ingyenes egyetemi kurzusokat indítanak nyugdíjasoknak Kecskeméten

A CédrusNet Kecskemét kezdeményezése országosan is ritkaságszámba megy, hiszen kevés magyar városban adódik lehetőség arra, hogy a nyugdíjasok egyetemi kurzusokon vegyenek részt és térítésmentesen bővítsék tudásukat.

Egyetemi kurzusokat tartanak a nyugdíjasoknak

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Előadások és egyetemi kurzusok

Az idén ősszel meghirdetett félévben több mint tíz különböző előadás és kurzus várja az érdeklődőket a Neumann János Egyetemen. A résztvevők olyan izgalmas és hasznos témákkal találkozhatnak, mint például:

Integrált szőlőtermesztés

Növénytan

Gyümölcstermesztési- és faiskola alapismeretek

Kistermelői zöldségtermesztés

Inváziós növényfajok

Környezetgazdálkodás és fenntartható fejlődés

Közösségfejlesztés

Szaktanácsadás

A CédrusNet Kecskemét arra bátorítja a kecskeméti szeniorokat, hogy éljenek a lehetőséggel, újítsák meg ismereteiket, szerezzenek új készségeket, és éljék át újra az „egyetemista lét” élményét.

Jelentkezési határidő

A jelentkezés történhet e-mailben a [email protected] címen, telefonon a 06 76 444 583-as számon, vagy személyesen munkaidőben a Széchenyi sétány 6. szám alatt. A jelentkezés menete a következő: először válassza ki az ingyenes kurzusok közül azokat, amelyekre biztosan el tud járni, majd töltse ki a regisztrációs űrlapot, és a végén kattintson a Küldés gombra. Ha Facebook-felhasználó, érdemes csatlakozni a kurzuslátogatók számára létrehozott zárt csoporthoz is, ahol minden változásról időben tájékoztatást kap.