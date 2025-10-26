október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Szuperélelmiszer

1 órája

Színpompás vitaminbomba hódít a piacokon, gyógyszerek helyett ezt fogyaszd a fejfájásra!

Címkék#édesburgonya#vitamin#zöldség#piac

Van belőle narancssárga, sárga, fehér és lila is. Ez az a zöldség, mely számos színben kapható, abban azonban megegyeznek, hogy finomak, egészségesek és táplálóak. Az édesburgonya előnyeit egyre többen fedezik fel.

Miért nem terjedt el annyira, mint a hagyományos burgonya? Egyik oka az édeskés íze, a másik az ára. Míg jelenleg a sima krumpli 150-300 forintért megvehető, addig jellemzően az édesburgonya 800-1200 forint kilónként. 

Az édesburgonya egy igazi vitaminbomba ősszel is
Az édesburgonya előnyeit egyre többen fedezik fel
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Ha figyelünk, olcsón is hozzájuthatunk

Jó hír azonban, hogy néhány helyen kifogható olcsóbban is az édesburgonya, vagy más néven a batáta. Az üzletláncokban 800-1000 forint az ára kilónként, de alkalmanként leakciózzák, a legutóbb éppen a Lidl-ben volt 699. De a 429 forintos kilónkénti ár is feltűnt egy-két hete. 

A kecskeméti piacon mindenféle édesburgonya kapható, sárga, narancssárga, fehér, lilás, áruk változó, de 850-1200 forint között mozog. A zöldségeseknél is inkább a magasabb ár a jellemző, de az egyik városszéli nagy zöldséges üzletben már hetek óta 399 forintért elérhető kilónként az apróbb édesburgonya. Ízre azonban ugyanolyan mint a nagyobb. 

Az édesburgonya igazi vitaminbomba

Ha az árától eltekintünk, és az egészségünkre gyakorolt jótékony hatására koncentrálunk, láthatjuk, hogy az édesburgonyát mindenképp érdemes beiktatni az étkezésekbe. Összeszedtük, miért is szuperélelmiszer

Az édesburgonya vitaminbomba: jelentős mennyiségben tartalmaz A-, B- és C-vitamint, valamint vasat, káliumot és magnéziumot. Az A-vitamin a máj védelmében játszik szerepet, és egy kisebb méretű édesburgonya már fedezi a napi szükségletet. A C-vitamin nemcsak az immunrendszer erősítésében segít, hanem a csontok és fogak épségének megőrzésében is fontos szerepet tölt be. 

A magnéziumtartalma miatt különösen ajánlott stressz és izomgörcsök esetén. Fejfájáskor is hasznos lehet, mivel csökkenti a görcsös izom-összehúzódásokat. A kálium nemcsak az izmok elernyedéséhez szükséges, hanem a vesék egészségének megőrzésében is kulcsszerepet játszik.

Jót tesz az emésztésnek, és a diétába is kiváló

Az édesburgonya rosttartalma kiemelkedő, ami hozzájárul az emésztés javításához, a teltségérzet növeléséhez, és segít a vércukorszint stabilizálásában. A béta-karotin tartalma vetekszik a sárgarépáéval, és antioxidáns hatása révén gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal is bír. 

Az édesburgonya zsírtartalma gyakorlatilag nulla, mégis hosszan tartó telítettségérzetet ad, így ideális választás lehet fogyókúrázók számára is. Elkészítése rendkívül változatos: sütve, főzve, pirítva vagy grillezve egyaránt ízletes és tápláló fogás készíthető belőle.

