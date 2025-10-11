Kíváncsi, mit lát éjszaka az e-matrica ellenőrző kamera? Meglepő felvételeket mutatunk

Sokan gondolják, hogy az éjszaka leple alatt „észrevétlenül” lehet közlekedni a díjköteles utakon, de ez óriási tévedés. Az úthasználati jogosultság, vagyis az e-matrica megváltása éjjel-nappal kötelező, a rendszer pedig folyamatosan működik.

E-matrica ellenőrző kamerafelvétel éjszaka

Forrás: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Facebook-oldala

A kamerák sötétben is tökéletesen működnek

Az útdíjfizetési rendszer nem alszik. A fixen telepített ellenőrzőpontokon, valamint a mobil egységek járművein elhelyezett kamerák nagy felbontású, kiváló minőségű képeket készítenek az elhaladó autókról, motorokról, teherautókról és buszokról.

A rendszám, a jármű típusa és az úthasználati jogosultság szempontjából releváns adatok mind éjjel is pontosan beazonosíthatók. A modern technológia révén a legmélyebb sötétség sem jelent akadályt a rendszer számára. A felvételeket a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. osztotta meg közösségi oldalán.

A fotó illusztráció, nem utal arra, hogy a képen szereplő járműre vásároltak-e úthasználati jogosultságot

Forrás: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Facebook-oldala

Mindig legyen meg időben az e-matrica

A díjköteles útszakaszok használata minden napszakban fizetős, így az e-matrica megváltása elengedhetetlen, akár hétköznap, akár hétvégén, akár éjszaka közlekedünk. A megfelelő jogosultság megvásárlása néhány kattintással elintézhető online, így felesleges megkockáztatni a bírságot.

Az e-matrica éjjel is megvásárolható mobilon, bankkártyával vagy applikáción keresztül, így bármikor legálisan közlekedhetünk a fizetős utakon.

Forrás: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Facebook-oldala

2025-től drágultak az autópálya-matrica díjai

Mint arról korábban beszámoltunk, 2025-től emelkedtek az autópálya-használati díjak, így a személygépjárművek esetében az autópálya-matrica drágult. Azt viszont még mindig kevesen tudják, hogy kedvezmények is elérhetők a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél (NÚSZ)

Autópálya-használati díjak: így alakulnak az árak

D1 kategóriában a heti, 10 napos jogosultság 6400 forintról 6620 forintra nőtt,

az éves 57. 260 forintról 59. 210 forintra,

a vármegyematrica pedig 6600 forintról 6890 forintra.

A díjemelés miatt a NÚSZ bizonyos társadalmi csoportoknak kedvezményeket kínál.

Megszűnt a kényelmi díj

Szeptember 1-jétől megszűnt a kényelmi díj az autópálya-matrica értékesítésekor. Ez azt jelenti, hogy ezentúl nemcsak a benzinkutaknál, hanem az online vásárlás során sem kell külön fizetni a kényelmi díjért. Az autopalyamatrica.hu szakértői azonban arra figyelmeztetnek, hogy a vásárlók kizárólag megbízható, hivatalos magyar oldalakat használjanak.