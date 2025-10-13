Gyönyörű kép a vidéki Magyarország értékeiről, adásban az Ízőrzők nyárlőrinci epizódja

Mint arról korábban beszámoltunk, a Kecskeméttől mindössze 18 kilométerre, a 44-es főút mentén fekvő Nyárlőrinc méltán került a Duna TV gasztroműsorának középpontjába.

Nyárlőrinc szerepelt a Duna TV Ízőrzők című sorozata legújabb epizódjában

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

A község gazdag történelmi múlttal, élő néphagyományokkal és vendégszerető közösséggel fogadta az Ízőrzők stábját. A falu nevét a Szent Lőrinc tiszteletére szentelt templomáról kapta, amelynek Árpád-kori romjai ma is megtekinthetők a központban kialakított romkertben.

Történelem, kultúra és főzés a Duna TV-n

Még az idei nyár elején, június 17-én a település múltja és hagyományai kerültek középpontba, amikor az Ízőrzők stábja a településen forgatott. A nemrég adásba került részből megismerhettük Nyárlőrinc történetét Hajagos Csaba történész, muzeológus előadásából, majd Pácsa József polgármester mutatta be a községet a Romkertben.

A nap hangulatát Szabó István tárogatójátéka tette különlegessé, miközben Bánföldi Ferenc fazekasmester szakmája szépségeiről és a népi kézművesség fontosságáról beszélt. A főzés és sütés ezután Forgó Dániel házánál folytatódott, ahol hagyományos ételek készültek: egy különleges, háromféle töltelékes kuglóf, valamint a helyi pásztorétel, a nyárlőrinci tutajos.

A kuglófot Dávid, a házigazda készítette, nem is akárhogyan: a tésztát nem egyszerűen formába öntötte, hanem gombócokat gyúrt, kinyújtott, és rétegezve tette egymásra. Minden réteg közé más-más töltelék került – dió, mák és kakaó –, így a sütemény felvágva látványos, csíkos mintázatot mutatott. A sárga tészta házi tojásról árulkodott, az illata pedig a régi konyhák hangulatát idézte.

A tutajos, amelyet Pácsa József polgármester készített el, igazi parasztos egytálétel. Az alapját pirított tarhonya és szalonna adta, ehhez került kolbász, hagyma, fokhagyma és apróra vágott burgonya. Pirospaprika, kömény és bors ízesítette, a végén pedig a krumplit részben összetörve sűrítették. Friss petrezselyemmel és savanyúsággal tálalva igazi, laktató vidéki fogás született.

Hagyományos fogások a középpontban

Régi receptek elevenedtek meg Bali Gábor házánál, ahol már kora reggel megkezdődött a közös főzés. A menüsor egy komplett étkezést idézett: krumpligölődin leves, májpörkölt savanyú hagymával és hadidobos készült a kamerák előtt.