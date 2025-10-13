1 órája
Gyönyörű kép a vidéki Magyarország értékeiről, adásban az Ízőrzők nyárlőrinci epizódja
A Duna Televízió népszerű gasztroműsora, az Ízőrzők ezúttal Nyárlőrincen járt. A Duna TV-n látható országjáró sorozat a bács-kiskuni település múltját, hagyományait és házias ízeit mutatta be – két napon át forgott a kamera, miközben a helyiek történetei és ízei életre keltek.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Kecskeméttől mindössze 18 kilométerre, a 44-es főút mentén fekvő Nyárlőrinc méltán került a Duna TV gasztroműsorának középpontjába.
A község gazdag történelmi múlttal, élő néphagyományokkal és vendégszerető közösséggel fogadta az Ízőrzők stábját. A falu nevét a Szent Lőrinc tiszteletére szentelt templomáról kapta, amelynek Árpád-kori romjai ma is megtekinthetők a központban kialakított romkertben.
Történelem, kultúra és főzés a Duna TV-n
Még az idei nyár elején, június 17-én a település múltja és hagyományai kerültek középpontba, amikor az Ízőrzők stábja a településen forgatott. A nemrég adásba került részből megismerhettük Nyárlőrinc történetét Hajagos Csaba történész, muzeológus előadásából, majd Pácsa József polgármester mutatta be a községet a Romkertben.
A nap hangulatát Szabó István tárogatójátéka tette különlegessé, miközben Bánföldi Ferenc fazekasmester szakmája szépségeiről és a népi kézművesség fontosságáról beszélt. A főzés és sütés ezután Forgó Dániel házánál folytatódott, ahol hagyományos ételek készültek: egy különleges, háromféle töltelékes kuglóf, valamint a helyi pásztorétel, a nyárlőrinci tutajos.
A kuglófot Dávid, a házigazda készítette, nem is akárhogyan: a tésztát nem egyszerűen formába öntötte, hanem gombócokat gyúrt, kinyújtott, és rétegezve tette egymásra. Minden réteg közé más-más töltelék került – dió, mák és kakaó –, így a sütemény felvágva látványos, csíkos mintázatot mutatott. A sárga tészta házi tojásról árulkodott, az illata pedig a régi konyhák hangulatát idézte.
A tutajos, amelyet Pácsa József polgármester készített el, igazi parasztos egytálétel. Az alapját pirított tarhonya és szalonna adta, ehhez került kolbász, hagyma, fokhagyma és apróra vágott burgonya. Pirospaprika, kömény és bors ízesítette, a végén pedig a krumplit részben összetörve sűrítették. Friss petrezselyemmel és savanyúsággal tálalva igazi, laktató vidéki fogás született.
Hagyományos fogások a középpontban
Régi receptek elevenedtek meg Bali Gábor házánál, ahol már kora reggel megkezdődött a közös főzés. A menüsor egy komplett étkezést idézett: krumpligölődin leves, májpörkölt savanyú hagymával és hadidobos készült a kamerák előtt.
A levest Szénási Józsefné, a főételt ifj. Varga Imre, a süteményt pedig Csernák Jánosné készítette. A háromfogásos menü nemcsak a helyi ízeket, hanem a közösségi főzés örömét is megmutatta.
A krumpligölődin leves egy igazi parasztleves, amely a régi idők egyszerű, de tápláló étkezéseit idézi. A májpörkölt savanyú hagymával különleges, karakteres fogás, amelyhez friss, helyi alapanyagokat használtak. A hadidobos pedig egy hagyományos, tésztás sütemény, amely a nagymamák konyháját juttatja eszünkbe.
Az Ízőrzők – a hagyomány ízeinek őrzője
Az Ízőrzők 2007 óta járja Magyarországot, hogy bemutassa a régi konyhák házias ízeit, a helyi alapanyagokból készült ételeket, és a települések hagyományait.
A műsor alkotói, Róka Ildikó és Móczár István, minden epizódban szeretetteljes, hiteles képet festenek a vidéki Magyarország értékeiről. A nyárlőrinci epizód a Duna Televízió műsorában egy ideig visszanézhető, a bemutatott ételek receptjei pedig megtalálhatók az Ízőrzők hivatalos weboldalán, így bárki kipróbálhatja a helyiek különleges finomságait.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Az ásványvizes cég elárulta a titkot, így nem lesz útban ivás közben a rögzített kupak – videó
A zsűri szerint igazi sztár született, Bíró Csongor Vitéz bejutott a Megasztár élő show-jába! – videó