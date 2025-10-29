1 órája
A horgászok ennek nem fognak örülni, a Duna vizében a legidegesítőbb halból találták a legtöbbet
Sokan csak a legidegesítőbb halként ismerik azt az egyedet, amiből a rengeteget találtak a kutatások során. A horgászok nem fognak örülni neki, hogy mennyi csupasztorkú géb van a Duna halállományában.
A Duna halállománya meglepő arányokat mutat
Idén is lezajlott a halállomány összetételének tudományos szempontú vizsgálata a Duna főágában. Az eredmények szerint a dunai halállomány változatos és jó általános egészségi állapotban van. A mélységi mederben a védett halványfoltú küllő és az idegenhonos csupasztorkú géb fordult elő a legnagyobb egyedszámban, míg a parti zónában a csupasztorkú géb mellett a szélhajtó küsz egyedszáma volt magas.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai közcélú monitorozási programjuk keretében a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet közreműködésével Gönyűnél, Nyergesújfalunál, Sződligetnél, Kisapostagnál, Paksnál, valamint Mohácsnál végzetek kutatóhalászatokat – olvasható a HUN-REN közleményében.
A kutatáshoz a part menti zónában, valamint a parttól távoli mélységi mederben gyűjtöttek adatokat a szakemberek. Eredményül összesen 34 halfajt tudtak azonosítani. A mélységi mederből fogott halak fajszáma a korábbi évekhez hasonlóan alacsonyabb volt (21 faj), mint a part menti élettérből fogott halaké (33 faj).
A mélységi mederben:
- védett halványfoltú küllő,
- és az idegenhonos csupasztorkú géb fordult elő legnagyobb egyedszámban.
A parti zónákban:
- csupasztorkú gébből
- és a szélhajtó küszből volt a legtöbb.
„Az idei felmérés legkedvezőbb tapasztalata, hogy Gönyűnél és Nyergesújfalunál a védett és hosszú időn át eltűntnek gondolt botos kölönte újabb példányai kerültek elő” – közölte Sály Péter és munkatársai.
Pozitív eredmények
Kedvező eredmény, hogy Mohácsnál kecsegéket és törpecsíkokat is fogtak, a balin és a fokozottan védett német bucó fiatal egyedeinél pedig növekedést figyeltek meg a szakértők.
A pettyes busa Pakson egy váratlan vendég volt, hiszen a busafajok jellemzően a parttól távol eső nyílt víz felsőbb, illetve vízközti rétegeiben tartózkodnak – írja a pecaverzum.hu.
Halpenész
A fogott halak egy részénél a halpenész jelenlétét is vizsgálták a kutatók. „A halpenész egy másodlagos kórokozó, melynek hiányából, vagy jelenlétéből következtetni lehet a halak általános egészségi állapotára” – tájékoztatott Eszterbauer Edit és munkatársai. Az előfordulási adatok alapján azonban úgy tűnik, hogy a halpenész jellemzően ritka előfordulású a dunai halállományban: 27 egyedből csupán egyetlen példánynál találtak pozitív mintát.
