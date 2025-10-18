október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Díler tanyáján találták meg az eltűnt fiatalt, súlyos veszteségek érhetik a kukoricatermesztőket

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy egy újabb drogkereskedőt fogtak el a rendőrök, írtunk, hol lesz a következő napokban áramszünet, illetve egy KRESZ-teszttel is próbára teheti a tudását.

Várkonyi Rozália

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy hogyan fogtak el a rendőrök egy tolvajt ésegy drogkereskedőt, illetve a kukoricaárakról is írtunk.

drogdílert kaptak el a rendrök
Újabb drogdílert kaptak el a rendőrök
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Futva eredtek a tolvaj nyomába a rendőrök, amikor azonban rátaláltak, nem hittek a szemüknek

Egészen elképesztő, milyen módokon próbálják álcázni magukat az elkövetők. Két kecskeméti rendőr is alig hitt a szemének, amikor gyalogos üldözés után megtalálták a tolvajt.

Megdöbbentő rajtaütés Kecskeméten: egy drogkereskedő tanyáján találták meg a 14 éves fiút

Néhány nappal ezelőtt rendőrségi akció zajlott egy kecskeméti tanyán. A hatóságok az autóban és a szekrényben is drogot találtak.

A kecskeméti gyár kulcsszereplővé válik, itt indul az új elektromos Mercedes-modellek gyártása

A német autómárka a következő 3 évben összesen több mint 40 jármű gyártását fogják megkezdeni három kontinensen. A Mercedes-Benz gyárai, köztük a kecskeméti üzem is, készen állnak a vállalat eddigi legátfogóbb modellbevezetésére.

Jelenleg is 80 eltűnt fiatalt keresnek Bács-Kiskunban, a legkisebb mindössze hároméves

Jelenleg országosan közel 1400 18 év alatti fiatalt keres a rendőrség. Bács-Kiskun vármegyében az eltűnt fiatalok száma 80, összesen ennyi ismeretlen helyen tartózkodó fiatalkorú ellen van adott ki körözést a rendőrség. A vármegyében a legfiatalabb eltűnt gyermek egy hároméves bajai születésű kislány.

Ne hagyja magát átverni: így olvassa le vásárlás előtt az autógumiról, mikor készült valójában

Az abroncsok gyakran okoznak fejtörést az autósoknak. Mikor lehet aktuális a gumiabroncsok cseréje? Mit figyeljünk használt gumik vásárlásakor? Ezekre is segíthet választ adni a DOT-szám.

Áramkimaradások várhatók októberben, íme az érintett települések listája

Az MVM előre ütemezett karbantartási munkálatai miatt több településen ideiglenesen nem lesz áram. Cikkünkben összefoglaltuk az érintett településeket és az áramszünetek pontos időpontjait.

„Nem a falak, hanem az emberek mesélnek” – 150 éves a Zrínyi iskola

Egy iskola életében igazi mérföldkő a 150 éves jubileum. Ilyen különleges alkalmat ünnepelt a Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola pénteken egy gálaműsorral.

Padlóra küldheti az idei év a kukoricatermesztőket, az árak messze elmaradnak az uniós átlagtól

A hazai kukoricaárak alacsonyak, miközben a környező országokban drágábban kel el a termény. Az idei kukoricaszezonban bár lenne mozgástér az áremelkedésre, a folyamatot több tényező is fékezi. Így sok gazdának veszteséget hozhat az idei év.

Még a legtapasztaltabb sofőröknek is gondot okozhat ez a szituáció, te közéjük tartozol?

Szereted próbára tenni magad? Akkor ez a feladvány neked szól! Most te is letesztelheted tudásodat a legújabb KRESZ-tesztünkben.

Gyökeret ver az emlékezet – falufa őrzi a kömpöci családok vezetékneveit

A falufa az élő emlékezet jelképe, amely összeköti a múltat, a jelent és a jövendőt – hangoztatta Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke Kömpöcön, a falufa-avató ünnepségen. Bács-Kiskunból egyedül Kömpöcön lesz falufa.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu