Díler tanyáján találták meg az eltűnt fiatalt, súlyos veszteségek érhetik a kukoricatermesztőket

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy hogyan fogtak el a rendőrök egy tolvajt ésegy drogkereskedőt, illetve a kukoricaárakról is írtunk.

Újabb drogdílert kaptak el a rendőrök

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Futva eredtek a tolvaj nyomába a rendőrök, amikor azonban rátaláltak, nem hittek a szemüknek

Egészen elképesztő, milyen módokon próbálják álcázni magukat az elkövetők. Két kecskeméti rendőr is alig hitt a szemének, amikor gyalogos üldözés után megtalálták a tolvajt.

Megdöbbentő rajtaütés Kecskeméten: egy drogkereskedő tanyáján találták meg a 14 éves fiút

Néhány nappal ezelőtt rendőrségi akció zajlott egy kecskeméti tanyán. A hatóságok az autóban és a szekrényben is drogot találtak.

A kecskeméti gyár kulcsszereplővé válik, itt indul az új elektromos Mercedes-modellek gyártása

A német autómárka a következő 3 évben összesen több mint 40 jármű gyártását fogják megkezdeni három kontinensen. A Mercedes-Benz gyárai, köztük a kecskeméti üzem is, készen állnak a vállalat eddigi legátfogóbb modellbevezetésére.

Jelenleg is 80 eltűnt fiatalt keresnek Bács-Kiskunban, a legkisebb mindössze hároméves

Jelenleg országosan közel 1400 18 év alatti fiatalt keres a rendőrség. Bács-Kiskun vármegyében az eltűnt fiatalok száma 80, összesen ennyi ismeretlen helyen tartózkodó fiatalkorú ellen van adott ki körözést a rendőrség. A vármegyében a legfiatalabb eltűnt gyermek egy hároméves bajai születésű kislány.

Ne hagyja magát átverni: így olvassa le vásárlás előtt az autógumiról, mikor készült valójában

Az abroncsok gyakran okoznak fejtörést az autósoknak. Mikor lehet aktuális a gumiabroncsok cseréje? Mit figyeljünk használt gumik vásárlásakor? Ezekre is segíthet választ adni a DOT-szám.

Áramkimaradások várhatók októberben, íme az érintett települések listája

Az MVM előre ütemezett karbantartási munkálatai miatt több településen ideiglenesen nem lesz áram. Cikkünkben összefoglaltuk az érintett településeket és az áramszünetek pontos időpontjait.

„Nem a falak, hanem az emberek mesélnek” – 150 éves a Zrínyi iskola

Egy iskola életében igazi mérföldkő a 150 éves jubileum. Ilyen különleges alkalmat ünnepelt a Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola pénteken egy gálaműsorral.