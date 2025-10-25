október 25., szombat

Vásár

1 órája

Kézműves kincsek és gólyalábas óriások lepték el Kecskemétet a Dömötör-napi sokadalmon – fotók, videó

Szombaton nagyon izgalmas és humoros programon vehettek részt a látogatók Kecskeméten. A Dömötör-napi sokadalom és kézműves vásár idén is megrendezésre került, és a vendégek most sem csalódtak sem a portékákban, sem a programokban!

Brockmeyer Sophie Isabella

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény udvarán idén is megrendezték a Dömötör-napi sokadalom és kézműves vásárt Kecskeméten. A rendezvényre látogatók forgataga ebben az évben sem csalódott a programokban és a színes, kézzel készített portékákban.  

Dömötör-napi sokadalom és kézműves vásár
A Dömötör-napi sokadalom és kézműves vásárban mindent megtaláltak a látogatók, ami kézzel készített
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A Dömötör-napi sokadalom és kézműves vásár hagyománya

Szent Dömötör napja a pásztorélet és állattartás egyik fordulónapja lett, ezt a napot a juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászok gazdáikkal, meghosszabbították vagy megszüntették a szolgálataikat. Egy, vagy akár több napon át tartó mulatságokat rendeztek, majd hatalmas ünnepi étkezés és mulatozás kezdődött.

Dömötör-napi sokadalom és kézműves vásár Kecskeméten

Fotók: Brockmeyer Sophie Isabella

Izgalmas programok

A gyerekeknél a főattrakció a kecskeméti sokadalom és vásárban a Langaléta Garabonciások gólyalábas műsora, melynek során az óriások szórakoztatják a kicsiket és a nagyokat. Humoros előadásukkal már a szombati vásár elején megteremtették a jó hangulatot!

Emellett a látogatók szemezgethettek a szebbnél-szebb portékákkal, napközben gyermek- és családi programokon és szakmai előadásokon vehettek részt, a napnyugtával pedig világ- és népzenei koncerteken és táncházban szórakozhattak a vendégek.

