Kézműves kincsek és gólyalábas óriások lepték el Kecskemétet a Dömötör-napi sokadalmon – fotók, videó

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény udvarán idén is megrendezték a Dömötör-napi sokadalom és kézműves vásárt Kecskeméten. A rendezvényre látogatók forgataga ebben az évben sem csalódott a programokban és a színes, kézzel készített portékákban.

A Dömötör-napi sokadalom és kézműves vásárban mindent megtaláltak a látogatók, ami kézzel készített

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A Dömötör-napi sokadalom és kézműves vásár hagyománya

Szent Dömötör napja a pásztorélet és állattartás egyik fordulónapja lett, ezt a napot a juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászok gazdáikkal, meghosszabbították vagy megszüntették a szolgálataikat. Egy, vagy akár több napon át tartó mulatságokat rendeztek, majd hatalmas ünnepi étkezés és mulatozás kezdődött.