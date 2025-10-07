Megfékezhető a dióburok-fúrólégy pusztítása, így mentheti meg az elfeketedett termést

A dióburok-fúrólégy a dió legnagyobb ellensége, azonban nincs minden veszve akkor sem, ha már megtámadta a termést. Léteznek módszerek, amelyek segíthetnek a megfeketedett dió megmentésében is.

Van több olyan módszer is, ami használ a dióburok-fúrólégy kártevése ellen, és megmentheti az elfeketedett termést

Forrás: MW / archív-felvétel

Ádáz ellenség a dióburok-fúrólégy

A dióburok-fúrólégy egy Észak-Amerikából származó rovar, amely ma már Magyarországon is komoly kártevőnek számít. A nőstények a dió zöld burkába rakják petéiket, a lárvák rágása pedig a termést tönkreteszi és fogyaszthatatlanná teszi. Bács-Kiskun vármegyében nagy szerencsénk volt ebben az évben, hiszen a száraz és meleg időjárás, lehetővé tette a populáció csökkentését, ellenben például a Balaton környékén vagy Baranyában a csapadék mennyisége miatt erre nem volt lehetőség.

Hogyan menthetjük meg az elfeketedett diót?

Az Édenkert.hu cikkében arról írnak, hogy a megfeketedett diót is meg tudjuk még menteni. Annál kisebb lesz a fekete, odaragadt rész a dión, minél korábban leszedjük, így az első és legfontosabb szabály, hogy a lehető legkorábban szedjük le a problémás termést a fáról. Ha a burkon van még zöld rész, akkor nincs minden veszve, mert a legtöbb dió esetében ez azt jelenti, hogy a belseje még egészséges. Miután leszedtük, rögtön pucoljuk is meg, és áztassuk vízben a diót néhány órára, így a héj alatt maradt kukacok elpusztulnak. Ezután egy fúrógépbe fogott keverőszárral könnyedén lejön a fekete rész. Abban az esetben, ha nagyobb mennyiségről van szó a betonkeverő jobb választás lehet, amibe gúla alakú köveket tehetünk, így gyorsan és könnyen megszabadulhatunk a feketeségtől. Végül szárítsuk ki a diót és amint lehet törjük meg a termést, és így már télire is el tudjuk tenni.

Hogyan készüljünk a következő évre?

Jövő évre a legjobb védekezési tanács a kártevő ellen az olajjal lemosó permetezés, mellyel a következő évi egyedszámot lehet csökkenteni. A neem olajos kezelés egy biológiai védekezés, amely által a rajzó egyedek szárnya összeragad, így nem tudnak már tojást rakni, vagy képtelenek átfúrni az olajos réteget a dión. Hasznosak még a kitenázt tartalmazó biológia készítmények, melyekkel szintén gyéríteni lehet az egyedszámot – magyarázta a kecskeméti Kujáni László gazda.