Vége a sorban állásnak, a digitális ügyintézés új szintjére lépett a népszerű bank

A munka után hosszú sorokban várakozás senkinek sem a kedvence, azonban most a digitális ügyintézés új fejezete nyílik meg. Biztonságosan, gyorsan és kényelmesen már mobilapplikáción keresztül is lehetséges csekkbefizetés az Erste George applikáción keresztül – írta az Erste Bank legújabb sajtóközleményében. A lakosság így néhány egyszerű lépésben, online, otthonról is intézheti ügyeit.

Digitális ügyintézés – csekkbefizetés Erste George-al

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Az applikáció fejlesztése prioritás

Az Erste Bank Hungary Zrt. és a Magyar Posta együttműködésében létrejött felületen a csekkbefizetés az okostelefonokon pillanatok alatt megoldható.

A Magyar Posta kiemelt célja, hogy minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegye digitális szolgáltatásait, különösen olyan partneri csatornákon keresztül, amelyek már eleve részei a lakosság napi pénzügyeinek. Az Erste George applikáció ideális ilyen szempontból

– mondta dr. Láng Géza, a Magyar Posta elnök-vezérigazgatója.

A felhasználók többsége a mobilján intézi ügyeit, ebben fontos szerepet játszik a gyorsaság és az egyszerűség.

Az Erste ezért fejlesztéseinél a mobile-first elvet követi, vagyis elsősorban az applikáció fejlesztésére koncentrál. Indulása óta eltelt négy évben George több tucat olyan új szolgáltatással és funkcióval bővült, melyek növelik az ügyfélélményt és egyszerűbbé teszik a napi pénzügyek intézését

– tette hozzá Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója.

Csekkbefizetés Erste George-al

Egy, a mobilhasználat terén kezdő is percek alatt befizetheti a csekkjét, aki jártas, annak annyi ideig sem tart. A csekkbefizetés Erste George applikáción keresztül pár lépésből áll csupán:

Nyissa meg az Erste George applikációt a telefonján Olvassa be a csekken található QR-kódot a telefon kamerájával Hagyja jóvá a befizetést

A digitális csekkbefizetés további előnye, hogy a kizárja a hibázási lehetőséget, a QR-kód beolvasása után a befizetés adatai ugyanis automatikusan megjelennek – ezzel biztonságosabb megoldást nyújt, a manuális ügyintézésnél.

A digitális ügyintézés térnyerése Magyarországon

A Magyar Posta megbízásából készült kutatás szerint a számlafizetők 58 százaléka az online ügyintézést részesíti előnyben. Bár a csekkes befizetés továbbra is igen gyakori, a lakosság 60 százaléka kap még papíralapú csekket, a felhasználók 75 százaléka emellett több csatornát is használ. Az igény pedig egyre inkább a digitális irányba tolódik, a kényelem és a biztonság felé.