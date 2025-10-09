Szigor jön a fiatal sofőröknek, könnyítés az időseknek – így változik a jogosítvány

Van egy határozott elképzelése az Európai Uniónak, amely kimondja, hogy legyen egységes a tagállamok rendszere és a közlekedési feltételek biztosítása. Emiatt 2033-tól bevezetik a digitális jogosítványt.

A digitális jogosítvány 15 évig lesz érvényes az EU-ban

Milyen változásokat hoz magával a digitális jogosítvány?

A teol.hu számolt be elsőként arról, hogy milyen változások lépnek majd életbe a digitális jogosítvány bevezetésével. Eszerint a digitális jogsi kiváltja majd a papíralapú engedélyt, illetve a legfontosabb változtatás, hogy az EU egész területén a jogosítványok érvényességi ideje egységes lesz: 15 évig lesznek érvényesek. Ma Magyarországon tízévente kell megújítani a vezetői engedélyt, a nyugdíjasoknak viszont sokkal sűrűbben.

Az időseket is érintik a változások

A digitális jogosítvány bevezetése és az új szabályok az időseket is érinteni fogják, azonban a megújítás módját és a szükséges orvosi vizsgálatokat továbbra is a tagállamok dönthetik el. Az EU irányelve utal rá, hogy a háziorvosoknak jelenteni kell majd, ha egy páciense már nem alkalmas a biztonságos vezetésre.

Korábban arról is beszéltek, hogy a 70 év felettieknek majd ötévente kell megújítaniuk a B kategóriás jogosítványt, ám ezt elvetették.

Jön a szigorítás a fiatalok számára

Az új uniós szabálynak a fiatalok nem fognak örülni, ugyanis az EU új szabályozásával szigorúbb feltételekkel találkozhatnak majd. Jelenleg úgy néz ki, hogy egy kezdő sofőrre a jogosítvány megszerzését követő első két évben más előírások fognak vonatkozni. Egyelőre annyit tudni, hogy várhatóan például alacsonyabb sebességhatárok és korlátozottabb jogosultságok lesznek rájuk érvényesek.

Ez viszont elsőre furcsának tűnhet, ugyanis az Európai Unió az e-jogosítvány bevezetésével és az új szabályokkal azt a célkitűzést fogalmazta meg, hogy minden sofőr egységes feltételekkel közlekedhessen majd az Unió területén. A fiataloknál a szigorúbb feltételek vélhetően azt a célt szolgálják, hogy csökkenjen a balesetek száma.

Egy biztos, az e-jogsi bevezetése egyszerűsíti majd az adminisztrációt, és megkönnyíti a határokon átívelő közlekedést.