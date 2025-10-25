MI-forradalom a magyar ügyintézésben: így változik meg a Digitális Állampolgár Alkalmazás

A Digitális Állampolgár Alkalmazás legújabb frissítései között kiemelt szerepet kapott egy mesterséges intelligencia-alapú ügyintézési segéd, amely segíti a felhasználókat az űrlapok kitöltésében, határidők figyelésében és az ügyek állapotának nyomon követésében. A rendszer képes automatikusan javaslatokat tenni a szükséges dokumentumokra, sőt bizonyos esetekben a háttérben előkészíti a kérelmeket is – számolt be a bama.hu.

A Digitális Állampolgár Alkalmazásban az MI is segít majd bennünket

Forrás: Nool.hu / Illusztráció

Új lehetőségek a Digitális Állampolgár Alkalmazásban

Tovább bővült a banki és lakástámogatási szolgáltatások integrációja: a felhasználók mostantól közvetlenül a DÁP-felületen keresztül is intézhetik például a CSOK+, Babaváró, vagy egyes hitelkérelmekkel kapcsolatos ügyeket, illetve az elektronikus aláírás funkció is megújult.

Átállás az Ügyfélkapu+-ra

A hagyományos Ügyfélkapu belépés (felhasználónév + jelszó) egyre több helyen már csak korlátozottan használható. Az új Ügyfélkapu+ és a DÁP mobilalkalmazás váltja fel ezt a régi rendszert, amelyek biztonságosabb, többfaktoros azonosítást kínálnak – például biometrikus azonosítással (ujjlenyomat, arcfelismerés) vagy SMS-kóddal.

A kormányzati tájékoztatás szerint az átállás 2026 első félévéig fokozatosan zajlik, a cél pedig az egységes digitális ügyintézés és a felhasználói élmény javítása.

Fokozott csalási kísérletek – mire figyeljünk?

A fejlesztésekkel párhuzamosan megszaporodtak az adathalász támadások és hamis e-mailek, amelyek az Ügyfélkapu vagy a Digitális Állampolgár alkalmazás nevében próbálnak személyes adatokat, jelszavakat vagy banki információkat kicsalni a felhasználóktól.

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) figyelmeztetése szerint a csalók jellemzően hivatalosnak tűnő e-maileket küldenek, gyakran olyan tárggyal, mint:

„Frissítse Ügyfélkapu adatait!”

„Felfüggesztett DÁP-fiók – azonnali beavatkozás szükséges”

„Új értesítés érkezett az Ügyfélkapuba”

Ezekben az üzenetekben hamis linkek találhatók, amelyek megtévesztően hasonlítanak a hivatalos kormányzati oldalakra. Az ilyen levelekben soha ne adjunk meg személyes adatokat vagy jelszót, és ne töltsünk le ismeretlen mellékleteket.