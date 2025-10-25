október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új lehetőségek

1 órája

MI-forradalom a magyar ügyintézésben: így változik meg a Digitális Állampolgár Alkalmazás

Címkék#Digitális állampolgárság#Ügyfélkapu#mesterséges intelligencia

2025 októberében újabb fejlesztéseket jelentettek be. A Digitális Állampolgár Alkalmazás (DÁP) fokozatosan átveszi az Ügyfélkapu szerepét az online állami és önkormányzati ügyintézésben. Az átalakulás célja, hogy a magyar állampolgárok egyetlen, biztonságos és kényelmes platformon intézhessék hivatalos ügyeiket – akár mobilról is.

Vajda Piroska

A Digitális Állampolgár Alkalmazás legújabb frissítései között kiemelt szerepet kapott egy mesterséges intelligencia-alapú ügyintézési segéd, amely segíti a felhasználókat az űrlapok kitöltésében, határidők figyelésében és az ügyek állapotának nyomon követésében. A rendszer képes automatikusan javaslatokat tenni a szükséges dokumentumokra, sőt bizonyos esetekben a háttérben előkészíti a kérelmeket is – számolt be a bama.hu.

Új lehetőségek a Digitális Állampolgár Alkalmazásban
A Digitális Állampolgár Alkalmazásban az MI is segít majd bennünket
Forrás: Nool.hu / Illusztráció

Új lehetőségek a Digitális Állampolgár Alkalmazásban

Tovább bővült a banki és lakástámogatási szolgáltatások integrációja: a felhasználók mostantól közvetlenül a DÁP-felületen keresztül is intézhetik például a CSOK+, Babaváró, vagy egyes hitelkérelmekkel kapcsolatos ügyeket, illetve az elektronikus aláírás funkció is megújult.

Átállás az Ügyfélkapu+-ra

A hagyományos Ügyfélkapu belépés (felhasználónév + jelszó) egyre több helyen már csak korlátozottan használható. Az új Ügyfélkapu+ és a DÁP mobilalkalmazás váltja fel ezt a régi rendszert, amelyek biztonságosabb, többfaktoros azonosítást kínálnak – például biometrikus azonosítással (ujjlenyomat, arcfelismerés) vagy SMS-kóddal.

A kormányzati tájékoztatás szerint az átállás 2026 első félévéig fokozatosan zajlik, a cél pedig az egységes digitális ügyintézés és a felhasználói élmény javítása.

Fokozott csalási kísérletek – mire figyeljünk?

A fejlesztésekkel párhuzamosan megszaporodtak az adathalász támadások és hamis e-mailek, amelyek az Ügyfélkapu vagy a Digitális Állampolgár alkalmazás nevében próbálnak személyes adatokat, jelszavakat vagy banki információkat kicsalni a felhasználóktól.

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) figyelmeztetése szerint a csalók jellemzően hivatalosnak tűnő e-maileket küldenek, gyakran olyan tárggyal, mint:

  • „Frissítse Ügyfélkapu adatait!”
  • „Felfüggesztett DÁP-fiók – azonnali beavatkozás szükséges”
  • „Új értesítés érkezett az Ügyfélkapuba”

Ezekben az üzenetekben hamis linkek találhatók, amelyek megtévesztően hasonlítanak a hivatalos kormányzati oldalakra. Az ilyen levelekben soha ne adjunk meg személyes adatokat vagy jelszót, és ne töltsünk le ismeretlen mellékleteket.

Hogyan védekezhetünk?

  • Csak a hivatalos oldalakon (például: https://ugyfelkapu.gov.hu, https://dap.gov.hu) keresztül lépjünk be a fiókunkba.
  • Ellenőrizzük az e-mailek feladóját és a webcímeket – ha gyanúsak, inkább töröljük őket.
  • Kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást, és rendszeresen frissítsük a jelszavainkat.
  • Telepítsünk megbízható vírusirtót és frissítsük az operációs rendszert, különösen mobil eszközökön.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu