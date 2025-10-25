1 órája
MI-forradalom a magyar ügyintézésben: így változik meg a Digitális Állampolgár Alkalmazás
2025 októberében újabb fejlesztéseket jelentettek be. A Digitális Állampolgár Alkalmazás (DÁP) fokozatosan átveszi az Ügyfélkapu szerepét az online állami és önkormányzati ügyintézésben. Az átalakulás célja, hogy a magyar állampolgárok egyetlen, biztonságos és kényelmes platformon intézhessék hivatalos ügyeiket – akár mobilról is.
A Digitális Állampolgár Alkalmazás legújabb frissítései között kiemelt szerepet kapott egy mesterséges intelligencia-alapú ügyintézési segéd, amely segíti a felhasználókat az űrlapok kitöltésében, határidők figyelésében és az ügyek állapotának nyomon követésében. A rendszer képes automatikusan javaslatokat tenni a szükséges dokumentumokra, sőt bizonyos esetekben a háttérben előkészíti a kérelmeket is – számolt be a bama.hu.
Új lehetőségek a Digitális Állampolgár Alkalmazásban
Tovább bővült a banki és lakástámogatási szolgáltatások integrációja: a felhasználók mostantól közvetlenül a DÁP-felületen keresztül is intézhetik például a CSOK+, Babaváró, vagy egyes hitelkérelmekkel kapcsolatos ügyeket, illetve az elektronikus aláírás funkció is megújult.
Átállás az Ügyfélkapu+-ra
A hagyományos Ügyfélkapu belépés (felhasználónév + jelszó) egyre több helyen már csak korlátozottan használható. Az új Ügyfélkapu+ és a DÁP mobilalkalmazás váltja fel ezt a régi rendszert, amelyek biztonságosabb, többfaktoros azonosítást kínálnak – például biometrikus azonosítással (ujjlenyomat, arcfelismerés) vagy SMS-kóddal.
A kormányzati tájékoztatás szerint az átállás 2026 első félévéig fokozatosan zajlik, a cél pedig az egységes digitális ügyintézés és a felhasználói élmény javítása.
Fokozott csalási kísérletek – mire figyeljünk?
A fejlesztésekkel párhuzamosan megszaporodtak az adathalász támadások és hamis e-mailek, amelyek az Ügyfélkapu vagy a Digitális Állampolgár alkalmazás nevében próbálnak személyes adatokat, jelszavakat vagy banki információkat kicsalni a felhasználóktól.
A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) figyelmeztetése szerint a csalók jellemzően hivatalosnak tűnő e-maileket küldenek, gyakran olyan tárggyal, mint:
- „Frissítse Ügyfélkapu adatait!”
- „Felfüggesztett DÁP-fiók – azonnali beavatkozás szükséges”
- „Új értesítés érkezett az Ügyfélkapuba”
Ezekben az üzenetekben hamis linkek találhatók, amelyek megtévesztően hasonlítanak a hivatalos kormányzati oldalakra. Az ilyen levelekben soha ne adjunk meg személyes adatokat vagy jelszót, és ne töltsünk le ismeretlen mellékleteket.
Hogyan védekezhetünk?
- Csak a hivatalos oldalakon (például: https://ugyfelkapu.gov.hu, https://dap.gov.hu) keresztül lépjünk be a fiókunkba.
- Ellenőrizzük az e-mailek feladóját és a webcímeket – ha gyanúsak, inkább töröljük őket.
- Kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást, és rendszeresen frissítsük a jelszavainkat.
- Telepítsünk megbízható vírusirtót és frissítsük az operációs rendszert, különösen mobil eszközökön.
