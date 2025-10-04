Ősszel is igazi vitaminbomba ez a zöldség

A kertekben egész nyáron termett a cukkini, de még most, ősszel is szedhető, bár nem olyan intenzitással nő. A kecskeméti piacon, a zöldségeseknél és az üzletek ládáiban még megtalálható, ráadásul rendkívül kedvező áron.

A cukkini ősszel is kiváló vitaminbomba

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Akciós áron is kifogható

Az árak tekintetében nem nagy az eltérés, jelenleg a kecskeméti piacon 500 forint/kilogramm áron kapható több árusnál is. Az üzletekben 500–600 500 forint/kilogramm, de vannak akcióban is, így akár 400 forint alatt is beszerezhető kilója. A zöldségeseknél is jellemzően 500 forint/kilogramm áron adják. Bár, aki több kilóban gondolkozik, annak érdemes figyelnie az árakat.

A cukkini jótékony hatásai

Miért is jó választás a cukkini? Nemcsak finom és könnyen elkészíthető, hanem igazi szuperzöldség is, amely támogatja az egészséget, segíti az emésztést, és még a diétába is beleillik. Érdemes rendszeresen fogyasztani.

Összeszedtük az egészségre gyakorolt jótékony hatásait. A cukkini mintegy 90 százalékban vízből áll, így kiválóan hidratál, miközben alig tartalmaz kalóriát. Ezért ideális választás lehet azoknak, akik figyelnek a testsúlyukra, vagy fogyni szeretnének. Jelentős mennyiségű rostot tartalmaz, ami segíti az emésztést.

A vitaminbomba a szem egészségét is támogatja

A cukkini gazdag A-, C- és K-vitaminban, valamint B-vitaminokban, amelyek elengedhetetlenek az immunrendszer megfelelő működéséhez, a bőr egészségéhez és az idegrendszer támogatásához. A benne található antioxidánsok segítenek megőrizni a szem egészségét, és lassíthatják az öregedési folyamatokat.

A cukkini káliumtartalma segít szabályozni a vérnyomást, így hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez. Emellett gyulladáscsökkentő hatású.

Receptötletek cukkinihez

A cukkini rendkívül sokféleképpen elkészíthető. Lehet belőle főzelék, rakott étel, felhasználható salátához, sőt, még cukkini tészta is készíthető belőle. Hússal vagy hús nélkül, mindenkinek jól eshet egy könnyed cukkinis étel. Aki pedig teheti, tavasszal vessen cukkini magokat a földbe, hogy jövő nyáron már saját cukkinit fogyaszthasson.