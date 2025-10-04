október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Finomság

2 órája

Ősszel is igazi vitaminbomba ez a zöldség

Címkék#cukkini#vitamin#kecskeméti piac

Sokoldalúan elkészíthető, tele van vitaminnal és nagyon finom. Ez sok zöldségre igaz, de az már kevesebbre, hogy mindezen felül hatalmas százalékban vízből áll, így kiválóan hidratál és a diétázóknak is a titkos fegyvere lehet. A cukkinit kár lenne lehagyni a tányérokról.

Sebestyén Hajnalka

A kertekben egész nyáron termett a cukkini, de még most, ősszel is szedhető, bár nem olyan intenzitással nő. A kecskeméti piacon, a zöldségeseknél és az üzletek ládáiban még megtalálható, ráadásul rendkívül kedvező áron. 

cukkini a konyhában
A cukkini ősszel is kiváló vitaminbomba
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Akciós áron is kifogható

Az árak tekintetében nem nagy az eltérés, jelenleg a kecskeméti piacon 500 forint/kilogramm áron kapható több árusnál is. Az üzletekben 500–600 500 forint/kilogramm, de vannak akcióban is, így akár 400 forint alatt is beszerezhető kilója. A zöldségeseknél is jellemzően 500 forint/kilogramm áron adják. Bár, aki több kilóban gondolkozik, annak érdemes figyelnie az árakat. 

A cukkini jótékony hatásai

Miért is jó választás a cukkini? Nemcsak finom és könnyen elkészíthető, hanem igazi szuperzöldség is, amely támogatja az egészséget, segíti az emésztést, és még a diétába is beleillik. Érdemes rendszeresen fogyasztani. 

Összeszedtük az egészségre gyakorolt jótékony hatásait. A cukkini mintegy 90 százalékban vízből áll, így kiválóan hidratál, miközben alig tartalmaz kalóriát. Ezért ideális választás lehet azoknak, akik figyelnek a testsúlyukra, vagy fogyni szeretnének. Jelentős mennyiségű rostot tartalmaz, ami segíti az emésztést.

A vitaminbomba a szem egészségét is támogatja

A cukkini gazdag A-, C- és K-vitaminban, valamint B-vitaminokban, amelyek elengedhetetlenek az immunrendszer megfelelő működéséhez, a bőr egészségéhez és az idegrendszer támogatásához. A benne található antioxidánsok segítenek megőrizni a szem egészségét, és lassíthatják az öregedési folyamatokat.

A cukkini káliumtartalma segít szabályozni a vérnyomást, így hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez. Emellett gyulladáscsökkentő hatású.

Receptötletek cukkinihez

A cukkini rendkívül sokféleképpen elkészíthető. Lehet belőle főzelék, rakott étel, felhasználható salátához, sőt, még cukkini tészta is készíthető belőle. Hússal vagy hús nélkül, mindenkinek jól eshet egy könnyed cukkinis étel. Aki pedig teheti, tavasszal vessen cukkini magokat a földbe, hogy jövő nyáron már saját cukkinit fogyaszthasson. 

Íme néhány receptötlet

A cukkinifasírt sütőben egy egyszerű és nagyszerű recept, amelyet bármikor könnyen elkészíthetünk.

Ha esetleg unja már a májkrémet és a vajat, akkor ajánljuk a cukkinikrémet, amely biztosan nyerő lesz reggelente a kenyérre kenni.

Sokszor unjuk már a húst, így ajánljuk a töltött cukkinit, amely hús nélkül is isteni akár ebédre, de vacsorára is. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu