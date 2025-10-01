Fellélegezhetnek az autósok, új lámpás csomópont épül a forgalmas kereszteződésben

október 1., szerda

Még idén elkészül az új forgalomiránytó rendszer az 53-as főúton, a Fejérföld és a Batthyány utcai kereszteződésben. A lámpás csomópont kialakítása a napokban kezdődött meg.

Pozsgai Ákos

Még idén elkészül az új forgalomirányító rendszer az 53-as főúton, a Fejérföld és a Batthyány utcai kereszteződésben. A lámpás csomópont kialakítása a napokban kezdődött, a munkaterületet a kivitelező, a Soltút Kft. vette át az önkormányzattól. A változtatás szükségességét a megnövekedett tranzitforgalom indokolja: a Batthyány utcáról és a felüljáróról érkező járművek sokszor torlódnak a város átszelő útján.

Lámpás csomópontot alakítanak ki az 53-as főúton
Fotó: Pozsgai Ákos

Gyalogosok és járművek egyaránt jól járnak

A felújítás során 1500 négyzetméternyi útfelületet újítanak fel: felmarják a régi aszfaltot, és új kopóréteget kap az úttest. Több villanyoszlopot cserélnek ki, valamint újakat telepítenek, felújítják a járdaszigetet, és a gyalogos átkelőket is átalakítják, hogy biztonságosabb legyen az átkelés.

Három lámpás csomópont és gördülékenyebb forgalom

Az önkormányzat tervei alapján és finanszírozásával készül az átalakítás, a kivitelezést azonban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun megyei igazgatósága állja. A munkálatok idején rövid forgalomkorlátozásra kell számítani, de hosszú távon a város átszelő 53-as főúton így már három lámpás csomópont és a víztoronynál lévő lámpás gyalogátkelő segíti a biztonságos és gyors közlekedést.

