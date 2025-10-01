59 perce
Fellélegezhetnek az autósok, új lámpás csomópont épül a forgalmas kereszteződésben
Még idén elkészül az új forgalomiránytó rendszer az 53-as főúton, a Fejérföld és a Batthyány utcai kereszteződésben. A lámpás csomópont kialakítása a napokban kezdődött meg.
Még idén elkészül az új forgalomirányító rendszer az 53-as főúton, a Fejérföld és a Batthyány utcai kereszteződésben. A lámpás csomópont kialakítása a napokban kezdődött, a munkaterületet a kivitelező, a Soltút Kft. vette át az önkormányzattól. A változtatás szükségességét a megnövekedett tranzitforgalom indokolja: a Batthyány utcáról és a felüljáróról érkező járművek sokszor torlódnak a város átszelő útján.
Gyalogosok és járművek egyaránt jól járnak
A felújítás során 1500 négyzetméternyi útfelületet újítanak fel: felmarják a régi aszfaltot, és új kopóréteget kap az úttest. Több villanyoszlopot cserélnek ki, valamint újakat telepítenek, felújítják a járdaszigetet, és a gyalogos átkelőket is átalakítják, hogy biztonságosabb legyen az átkelés.
Három lámpás csomópont és gördülékenyebb forgalom
Az önkormányzat tervei alapján és finanszírozásával készül az átalakítás, a kivitelezést azonban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun megyei igazgatósága állja. A munkálatok idején rövid forgalomkorlátozásra kell számítani, de hosszú távon a város átszelő 53-as főúton így már három lámpás csomópont és a víztoronynál lévő lámpás gyalogátkelő segíti a biztonságos és gyors közlekedést.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!