3 órája
A Csiperó szelleme ma is él, együtt nosztalgiáztak az egykori szervezők
Örök emlékként őrzik. A Csiperó hatására a három évtized alatt sok ezer gyermek zárta szívébe a hírös várost szerte a világon. A szép emlékeken kívül egy fontos dolgot is magukkal vittek a találkozó résztvevői. Egy leckét, melyet az egymás iránti szeretetből és emberségből kaptak. Az egykori csiperós gyerekeken kívül azonban van egy erős közösség, akik közelről is részesei voltak és sosem felejtik.
A kecskeméti múltidéző sorozatunkban folytatjuk a csiperós nosztalgiázást, melynek friss apropója is van. A gyermektalálkozót szervező Európa Jövője Egyesület egykori munkatársai, önkéntesei és támogatói a 35 éves jubileum kapcsán találkoztak és felelevenítették a régi szép időket.
Visszatekintés a kezdetekre
Az Európa Jövője Egyesület története 1990. szeptember 29-én kezdődött. Farkas Gábor ötlete alapján született meg, aki 2017-ben bekövetkezett haláláig teljes szívvel-lélekkel szervezte a gyermektalálkozókat. A Csiperó sikeres volt több mint negyed évszázadon át, 15 fesztivál valósult meg, több ezer gyermek örömére.
Nosztalgiáztak a csiperósok
A napokban a 35 éves évforduló alkalmából összejöttek a csiperósok. A találkozóról dr. Kriston-Vízi József számolt be, aki az egyesület egyik alapítója, majd több mint három évtizeden át vezetőségi tagja volt.
– Öt évvel ezelőtt, a Covid-járvány második hulláma sodorta el a sokunk által izgalommal tervezett 30 éves jubileumi eseményt. Szerencsére most, a 35. évfordulón sikerült. A Kápolna utcai Civil Szervezetek házának udvarán találkoztunk, mely hosszú éveken át volt az Európa Jövője Egyesület székhelye – mondta dr. Kriston-Vízi József, majd rátért az ünnepségre.
A Csiperó küldetése ma is megállná a helyét
– Három és fél évtized távlatából volt mire emlékeznie annak a három tucatnyi lelkes polgárnak, aki összegyűlt néhány órára. A találkozón Toókosné Börönte Erika, az egyik szervező kortársi beköszöntőjét követően először Kis János nyugalmazott evangélikus lelkész, a Csiperó közösség első elnöke szólalt meg. A Csiperó küldetését Kecskemét és a Duna–Tisza közi térség lakóinak és ifjúságának a nagyvilág felé való nyitásában, a kulturális cserékben, mint a közvetlen megismerés egyik legfontosabb és lehetséges forrásaiban látta.
Merász József, egykori kecskeméti polgármester mindig is támogatta a fesztivált. Városvezetőként képviselőtársaival együtt csak valamivel később, az egyesület megalakulása után iktatták be, mondhatni megörökölték a Csiperót. Kiemelte a gyermektalálkozó és az egyesület önállóságra való törekvését, kreativitását és ötletességét. Hozzátette: erre ma is lenne igény, de ehhez a mindenkori farkasgáborok továbbra is szükségesek lennének!
Szabó Sándor tárogatójának dallamai közepette a két egykori vezető elhelyezte az alapítók és a mostani jelenlévők koszorúját.
A temetőben megemlékeztek Farkas Gáborról és feleségéről
Ezt követően a csapat közösen kilátogatott a Köztemetőbe, ahol Kecskemét díszpolgárának, az egyesület alapítójának, Farkas Gábor Mátyásnak és szeretteinek sírjánál rótták le tiszteletüket.
Dr. Kriston-Vízi József felelevenítette első találkozását Farkas Gáborral, majd szólt az elnök halálát követő egyre erősödő kétségekről és szorongásokról. Úgy vélte végezetül: „jobb idők” jártával, de továbbra is közös akarattal a Csiperó-modell hasznos és életképes lehet, értő és szolgálatkész irányítókkal együtt.
A Csillagszemű tábor ma is Kárpát-medence-szerte híres
Lángné Nagy Mária alapító és egykori programfelelős a Gáborral közös sírban nyugvó egykori legendás óvónő, Farkasné Baksa Andrea szerepét idézte meg a Kárpát-medence-szerte híres „Csillagszemű” határon túli magyar óvónők hálózatának létrehozásában, e szellemiség önjáró kincsteremtő szerepét és örökségét hangsúlyozva. A lelkész-barát, Kis János rövid szolgálata bölcs csendességre intett minden jelenlévőt.
Titkok is napvilágra kerültek
A temetői megemlékezés után a lelkes társaság még visszatért a Kápolna utcára, ahol kötetlen formában osztotta meg számos, már ismert élményét, de azért régi titkok is napvilágra kerültek. Így például az egyesület megalakulását megelőző ötletek a névválasztás, az alapcélok és a megszólítandók körének dolgában, valamint az első alapszabálynak még a jogszabály-hiányos hazai időkben való mintaértékű kidolgozásáról, az egykori „hontalanság” első éveiről. A jelenlévők elhatározták, hogy alkalmanként ismét szívesen összejönnek. Felvetődött az is, hogy immár eljött az idő, hogy mértéktartó diskurzus kezdődjön el a legendás örök civil: Farkas „Csiperó” Gábor nevének méltó és stílszerű megörökítése érdekében.
Csiperófutárok vitték az üzenetet, amikor még nem volt mobil és internet
A múltidézést egy 2008-as Csiperó emlékkönyvvel színesítjük. Ebben olvasható egy interjú Farkas Gáborral, a Csiperó atyjával. Felidézte a kezdeteket, és az első néhány találkozót, amikor még mobiltelefonok sem voltak, a személyes beszélgetések domináltak.
A belváros szívében, az üresen álló Liberté kávéház volt a második gyermektalálkozó fesztiválközpontja. 1993-ban a város akkori polgármestere, Merász József ajánlotta fel főhadiszállásnak. Rengeteget dolgoztak azért, hogy megfelelő állapotot teremtsenek a stáb beköltözéséhez.
Farkas Gábor kitért a kommunikációra is, mely akkoriban még sokkal nehézkesebb volt. Éppen ezért jött jól, hogy a belvárosban találtak ideiglenes otthont. A kilencvenes években ugyanis nem volt internet, mobiltelefon. A Csiperófutárok még kerékpárral jöttek-mentek, vitték az üzeneteket, segítettek a problémák kezelésében.
A cél mindig ugyanaz volt
Később az Ifjúsági Otthon tükörterme adott több alkalommal helyet a a fesztiválközpontnak. Nagy előnye volt, hogy közel volt a főtéri forgataghoz, mégis távol tőle. Az évek alatt sokat fejlődött a technika, egyre többen beszélték az idegennyelveket, így már elegendő volt egy fesztiválsátor a főtéren, a színpadhoz közel.
A Csiperó gyermektalálkozó célja azonban a kezdetektől ugyanaz volt: a ma gyermekei, a jövő felnőttjei előítéletektől mentes Európában nőjenek fel. Tanulják meg tisztelni más nemzetek kultúráját, szokásait, legyenek nyitottak ezek elfogadására. Ugyanakkor saját hagyományaikra, történelmi örökségükre építve büszkén mutassák meg ezt másoknak. Ebből az egyszerű gondolatból lett gyermek-, majd gyermek- és ifjúsági találkozó, és ahogyan nőtt a Csiperó, úgy változott vele együtt az a fiatal generáció, amely kétévente ellátogatott Kecskemétre. Az évek hosszú sora alatt Európa egyik legjelentősebb összművészeti fesztiválja lett, hiszen a komolyzenei műfajt képviselő szimfonikus zenekaroktól a kórusokon át a moderntánc-, néptánc-, drámacsoportokig számos fiatal, tehetséges csoport lépett fel Kecskeméten, számos országot képviselve.
