A Csiperó szelleme ma is él, együtt nosztalgiáztak az egykori szervezők

A kecskeméti múltidéző sorozatunkban folytatjuk a csiperós nosztalgiázást, melynek friss apropója is van. A gyermektalálkozót szervező Európa Jövője Egyesület egykori munkatársai, önkéntesei és támogatói a 35 éves jubileum kapcsán találkoztak és felelevenítették a régi szép időket.

A Csiperó fesztivál egyik pillanatképe a kilencvenes évekből

Fotó: Csiperó

Visszatekintés a kezdetekre

Az Európa Jövője Egyesület története 1990. szeptember 29-én kezdődött. Farkas Gábor ötlete alapján született meg, aki 2017-ben bekövetkezett haláláig teljes szívvel-lélekkel szervezte a gyermektalálkozókat. A Csiperó sikeres volt több mint negyed évszázadon át, 15 fesztivál valósult meg, több ezer gyermek örömére.

Nosztalgiáztak a csiperósok

A napokban a 35 éves évforduló alkalmából összejöttek a csiperósok. A találkozóról dr. Kriston-Vízi József számolt be, aki az egyesület egyik alapítója, majd több mint három évtizeden át vezetőségi tagja volt.

– Öt évvel ezelőtt, a Covid-járvány második hulláma sodorta el a sokunk által izgalommal tervezett 30 éves jubileumi eseményt. Szerencsére most, a 35. évfordulón sikerült. A Kápolna utcai Civil Szervezetek házának udvarán találkoztunk, mely hosszú éveken át volt az Európa Jövője Egyesület székhelye – mondta dr. Kriston-Vízi József, majd rátért az ünnepségre.

A Csiperó küldetése ma is megállná a helyét

– Három és fél évtized távlatából volt mire emlékeznie annak a három tucatnyi lelkes polgárnak, aki összegyűlt néhány órára. A találkozón Toókosné Börönte Erika, az egyik szervező kortársi beköszöntőjét követően először Kis János nyugalmazott evangélikus lelkész, a Csiperó közösség első elnöke szólalt meg. A Csiperó küldetését Kecskemét és a Duna–Tisza közi térség lakóinak és ifjúságának a nagyvilág felé való nyitásában, a kulturális cserékben, mint a közvetlen megismerés egyik legfontosabb és lehetséges forrásaiban látta.

Merász József, egykori kecskeméti polgármester mindig is támogatta a fesztivált. Városvezetőként képviselőtársaival együtt csak valamivel később, az egyesület megalakulása után iktatták be, mondhatni megörökölték a Csiperót. Kiemelte a gyermektalálkozó és az egyesület önállóságra való törekvését, kreativitását és ötletességét. Hozzátette: erre ma is lenne igény, de ehhez a mindenkori farkasgáborok továbbra is szükségesek lennének!