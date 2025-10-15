A csillagrobbanásról, a szuperholdról és az űridőjárásról is lenyűgöző titkok derülnek ki a csillagászati napokon – fotók

Az egyesület a helyi csillagászati ismeretterjesztésért tenni akaró amatőrök összefogásának eredményeként jött létre. Az 1972 óta működő kiskunhalasi csillagvizsgáló modern technikai hátterét id. Balogh István és fia, Balogh István teremtették meg. Idén fél évszázada, hogy minden évben megrendezik a Kiskunhalasi Csillagászati Napokat a csillagászattal hivatásszerűen, illetve amatőrként foglalkozó, vagy csak a csillagászat iránt érdeklődők számára. A bonyolult kutatási eredményekről a laikusok számára is közérthető ismeretterjesztő előadások iránt ma is van igény, ahol az érdeklődők személyesen is tudnak kérdezni az űrtudomány jeles szakértőitől.

50. alkalommal szervezték meg a Kiskunhalasi Csillagászati Napokat

Fotó: Pozsgai Ákos

Az elmúlt fél évszázad alatt a hazai csillagászati kutatás összes ismert szaktekintélye tartott előadást a Kiskunhalasi Csillagászati Napokon, többségük rendszeres előadója az eseménynek. Így például megfordult Kiskunhalason Almár Iván, Kiss László, Mizser Attila, Ponori Thewrewk Aurél és Magyari Béla űrhajós is.

A halasi csillagászati élet motorja volt hosszú évtizedeken át id. Balogh István, aki 2019-ben elhunyt. Szakmai munkája, kutatásai Kiskunhalast felhelyezték a hazai csillagászat térképére, ebben hosszú évek óta segítségére volt fia, Balogh István, aki szintén olyan elhivatottsággal végzi szervezi a csillagászati napokat és vezeti a halasi csillagászati obszervatóriumot, mint egykor édesapja.

Csillagászati napok fél évszázada

– Számos rendezvénye van a városnak, de a leghíresebb és legnevesebbekről sem mondható el, hogy ötvenéves lenne. A város egyik legrégebbi eseménysorozata a Kiskunhalasi Csillagászati Napok, amely az elmúlt fél évszázad alatt számos helyszínen volt megtartva, a művelődési házban, a MÁV-székházban, a Rákóczi szakközépiskolában, a Csipkeházban és az utóbbi években a városi könyvtár ad otthont a rendezvénynek. A helyszínek ugyan változtak az elmúlt évtizedek során, a tudományos előadások magas színvonala azonban nem. A szervezők minden évben gondoskodnak arról, hogy a hazai tudományos élet olyan szaktekintélyeit hívják meg Kiskunhalasra az októberi csillagászati napokra, akik minden alkalommal nagy sikerű előadásokat tartanak az űrkutatás legfrissebb eredményeiről – mondta Fülöp Róbert polgármester az 50. jubileumi csillagászati napok nyitóelőadása előtt.