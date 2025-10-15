1 órája
A csillagrobbanásról, a szuperholdról és az űridőjárásról is lenyűgöző titkok derülnek ki a csillagászati napokon – fotók
Az eredetileg Balogh István, majd fia, ifj. Balogh István vezetésével működő Kiskunhalasi Csillagászati Egyesület idén immár 50. alkalommal rendezi meg a Kiskunhalasi Csillagászati Napokat. A változatos témájú előadásokra 2025. október 13–17. között, mindennap 18 órai kezdéssel kerül sor a Martonosi Pál Városi Könyvtárban.
Az egyesület a helyi csillagászati ismeretterjesztésért tenni akaró amatőrök összefogásának eredményeként jött létre. Az 1972 óta működő kiskunhalasi csillagvizsgáló modern technikai hátterét id. Balogh István és fia, Balogh István teremtették meg. Idén fél évszázada, hogy minden évben megrendezik a Kiskunhalasi Csillagászati Napokat a csillagászattal hivatásszerűen, illetve amatőrként foglalkozó, vagy csak a csillagászat iránt érdeklődők számára. A bonyolult kutatási eredményekről a laikusok számára is közérthető ismeretterjesztő előadások iránt ma is van igény, ahol az érdeklődők személyesen is tudnak kérdezni az űrtudomány jeles szakértőitől.
Az elmúlt fél évszázad alatt a hazai csillagászati kutatás összes ismert szaktekintélye tartott előadást a Kiskunhalasi Csillagászati Napokon, többségük rendszeres előadója az eseménynek. Így például megfordult Kiskunhalason Almár Iván, Kiss László, Mizser Attila, Ponori Thewrewk Aurél és Magyari Béla űrhajós is.
A halasi csillagászati élet motorja volt hosszú évtizedeken át id. Balogh István, aki 2019-ben elhunyt. Szakmai munkája, kutatásai Kiskunhalast felhelyezték a hazai csillagászat térképére, ebben hosszú évek óta segítségére volt fia, Balogh István, aki szintén olyan elhivatottsággal végzi szervezi a csillagászati napokat és vezeti a halasi csillagászati obszervatóriumot, mint egykor édesapja.
Csillagászati napok fél évszázada
– Számos rendezvénye van a városnak, de a leghíresebb és legnevesebbekről sem mondható el, hogy ötvenéves lenne. A város egyik legrégebbi eseménysorozata a Kiskunhalasi Csillagászati Napok, amely az elmúlt fél évszázad alatt számos helyszínen volt megtartva, a művelődési házban, a MÁV-székházban, a Rákóczi szakközépiskolában, a Csipkeházban és az utóbbi években a városi könyvtár ad otthont a rendezvénynek. A helyszínek ugyan változtak az elmúlt évtizedek során, a tudományos előadások magas színvonala azonban nem. A szervezők minden évben gondoskodnak arról, hogy a hazai tudományos élet olyan szaktekintélyeit hívják meg Kiskunhalasra az októberi csillagászati napokra, akik minden alkalommal nagy sikerű előadásokat tartanak az űrkutatás legfrissebb eredményeiről – mondta Fülöp Róbert polgármester az 50. jubileumi csillagászati napok nyitóelőadása előtt.
Kiskunhalasi Csillagászati NapokFotók: Pozsgai Ákos
Űridőjárás-előrejelzés és égi fények
Az idei csillagászati napok nyitóelőadásán az űridőjárás-előrejelzés és a mesterséges intelligencia kapcsolatát járta körbe dr. Forgács-Dajka Emese egyetemi adjunktus, az LTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézet, Csillagászati Tanszék munkatársa. Dr. Szalai Tamás csillagász, egyetemi docens, az SZTE TTIK Fizikai Intézet, Kisérleti Fizikai Tanszék és SZTE Asztrofizikai Kutatócsoport munkatársa a csillagrobbanások nemzetközi szintű vizsgálatáról tartott érdekfeszítő előadást, míg dr. balog Ádám csillagász a felettünk lévő égbolton elénk táruló csillagképek sokszínű világáról tartott tudományos bemutatót.
A csillagászati napok soron következő csütörtöki rendezvényén „Színpompás égi fények” (A légköroptikai jelenségek csodás világa) címmel tart előadást dr. Hegedűs Tibor egyetemi docens, az SZTE Bajai Obszervatórium igazgatója. Pénteken a 2025. évi namíbiai asztropolarimetriai mérőkampányról tart előadást dr. Slíz-Balogh Judit csillagász a HUN-REN-ELTE Asztropolarimetria Kutatócsoport, ELTE Fizikai és Csillagászati Intézettől. A kiskunhalasi származású prof. dr. Horváth Gábor egyetemi tanár, fizikus, a HUN-REN–ELTE Asztropolarimetria Kutatócsoport, ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézet oktatója a szuperholdról és a holdillúzióról tart előadást.
