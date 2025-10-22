október 22., szerda

Nasa

3 órája

A kecskeméti Cserényi Gyula lehet a következő magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomáson

A jövőben várhatóan újabb kutatóűrhajóst köszönthet Magyarország Kapu Tibor óriási sikere után. A kecskeméti Cserényi Gyula már a korábbi Axiom Mission 4 küldetésben megkapta a megfelelő kiképzést, így márcsak az utazásra vár az űrhajós – hangzott el az M1 Híradójában.

Brockmeyer Sophie Isabella

Az M1 híreiből kiderült, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban történő tárgyalása után kijelentette, hogy Cserényi Gyula lehet Magyarország új kutatóűrhajósa a Nemzetközi Űrállomáson Kapu Tibor óriási sikere után. – A kormányzat célja, hogy az űrkutatásban megszerzett regionális vezető pozíciót hazánk megtartsa – mondta a külügyminiszter.

cserényi gyula és kapu tibor
Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa (j) és Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós (b) a Millenáris Parkban tartott élménybeszámolón 2025. augusztus 23-án
Fotó: Illyés Tibor / MTI

Kapu Tibor utódja a Cserényi Gyula a kecskeméti űrhajós

Június 25-én indulhatott Kapu Tibor űrutazása. A NASA, az Axiom Space és a SpaceX közösen szervezte az Axiom Mission 4 (Ax–4) nevű küldetést, amelynek részeként a magyar HUNOR-program első űrhajósa a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) repülhetett. Ez a program akkora gazdasági sikerrel járt, hogy nem lehet ennyiben hagyni. Korábban Cserényi Gyula volt Kapu Tibor tartalékos űrhajósa, így ő is pontosan ugyanazokat a kiképzéseket kapta meg, mint Tibor, így lényegében egyszerre lett kiképezve két űrhajós is. 

Az M1 információi alapján Szijjártó Péter Washingtonban találkozott az Axiom Space alapító vezetőjével, akivel arról tárgyaltak, hogy kecskeméti Cserényi Gyula lehessen az új magyar kutatóűrhajós. A cél, hogy az Egyesült Államokkal együtt működve, új űrhajóst küldhessen Magyarország a világűrbe – mondta Szíjjártó Péter.

– Ha már van egy kiképzett űrhajósunk, van egy jó amerikai együttműködő partnerünk, ha vannak már tudományos eredményeink, ha látszik, hogy ebből a gazdaság profitál, látszik, hogy regionális vezető szerepbe vagyunk, akkor ezt folytatni kell! – nyilatkozta a külügyminiszter.

